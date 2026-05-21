Die Nachfolge von Christian Eichner im Wildpark ist geregelt. Führt Maximilian Senft den KSC wieder Richtung Bundesliga? Der neue Coach muss einen gewaltigen Umbruch moderieren.
Maximilian Senft wird neuer Trainer beim Karlsruher SC. Der Fußball-Zweitligist hat die Verpflichtung des gebürtigen Wieners bestätigt. Sie war am Mittwoch bereits durchgesickert. Der 36-Jährige kommt vom österreichischen Erstligisten SV Ried. Er folgt bei den Badenern auf Christian Eichner, der im Wildpark eine Ära geprägt hat und am vergangenen Sonntag nach über sechs Jahren als Chefcoach verabschiedet worden war.