Nachfolger von Antje Pieper: Shakuntala Banerjee und Alica Jung moderieren auslandsjournal

Nach mehr als zehn Jahren gibt Antje Pieper die Moderation des ZDF-"auslandsjournal" ab. Künftig präsentieren Shakuntala Banerjee und Alica Jung das Magazin im Wechsel. Sie starten bereits Mitte Januar.
Das ZDF setzt beim "auslandsjournal" auf eine Doppelspitze: Shakuntala Banerjee (53) und Alica Jung (37) übernehmen die Moderation des traditionsreichen Magazins. Die erste Sendung mit Banerjee läuft am 14. Januar um 22:20 Uhr, eine Woche später präsentiert Jung um 22:15 Uhr. Nach mehr als einem Jahrzehnt verabschiedet sich damit Antje Pieper (56) aus dem Format - sie leitet seit Januar das ZDF-Auslandsstudio in Rom.