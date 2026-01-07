Nachfolger von Antje Pieper: Shakuntala Banerjee und Alica Jung moderieren auslandsjournal

Nach mehr als zehn Jahren gibt Antje Pieper die Moderation des ZDF-"auslandsjournal" ab. Künftig präsentieren Shakuntala Banerjee und Alica Jung das Magazin im Wechsel. Sie starten bereits Mitte Januar.

Das ZDF setzt beim "auslandsjournal" auf eine Doppelspitze: Shakuntala Banerjee (53) und Alica Jung (37) übernehmen die Moderation des traditionsreichen Magazins. Die erste Sendung mit Banerjee läuft am 14. Januar um 22:20 Uhr, eine Woche später präsentiert Jung um 22:15 Uhr. Nach mehr als einem Jahrzehnt verabschiedet sich damit Antje Pieper (56) aus dem Format - sie leitet seit Januar das ZDF-Auslandsstudio in Rom.

"Mit einem ebenso kenntnisreichen wie empathischen Blick auf das weltweite Geschehen verkörpern sie den journalistischen Anspruch und die Orientierung, für die das 'auslandsjournal' steht", erklärt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten die Personalentscheidung. Beide Journalistinnen hätten selbst als Reporterinnen im Ausland gearbeitet und verfügten über Erfahrung in der Moderation von Informationssendungen.

Banerjee mit politischer Expertise

Shakuntala Banerjee, Jahrgang 1973, ist seit November 2024 Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Bereits im vergangenen Jahr vertrat sie Pieper fünfmal beim "auslandsjournal" - offenbar eine gelungene Bewährungsprobe.

Die in Rheydt geborene Journalistin bringt internationale Erfahrung mit: Von 2015 bis 2019 arbeitete sie als Korrespondentin im ZDF-Europa-Studio in Brüssel, danach vier Jahre als stellvertretende Leiterin des Hauptstadtstudios in Berlin. Für das ZDF ist sie seit 2003 im Einsatz und moderiert regelmäßig Wahlsendungen und "ZDF spezial"-Ausgaben.

Jung berichtet aus Krisengebieten

Die Zuschauer kennen Alica Jung, die 1989 geboren wurde, vor allem als Gesicht von "ZDFheute live". Doch die Journalistin hat in den vergangenen Jahren auch als Reporterin in Kriegs- und Krisengebieten auf sich aufmerksam gemacht. Sie berichtete mehrfach aus der Ukraine und Israel.

Nach ihrem ZDF-Programmvolontariat arbeitete Jung unter anderem im "auslandsjournal", war als Studiovertretung in Rom tätig und wurde 2015 die erste crossmediale Korrespondentin des ZDF im Studio Washington. Seit 2015 ist sie für das ZDF aktiv, zunächst bei ZDFheute.