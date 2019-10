1 Sebastian Preuss ist Kickboxer und 2020 "Der Bachelor" Foto: imago images / Stefan Bösl

Der neue Rosenkavalier steht fest: Anfang 2020 wird Kickboxer Sebastian Preuss in der RTL-Show "Der Bachelor" die große Liebe suchen.

Anfang 2020 verteilt wieder ein Junggeselle Rosen in der RTL-Show "Der Bachelor". Und der Rosenkavalier für die neue Staffel ist bereits gefunden, wie der Sender offiziell verkündet hat. Der 29-jährige Sebastian Preuss sucht im TV nach der großen Liebe. Wie tickt der Nachfolger von Andrej Mangold (32)?

"Ich liebe das Leben"

Sebastian Preuss wohnt und arbeitet in München und ist selbstständiger Malermeister. Neben seinem Job ist er zudem Kickboxer. "Ich liebe das Leben, die Natur, Sportlichkeit, Menschen", sagt der neue Bachelor im RTL-Interview, der seit Februar 2018 Single ist. Ein Jahr habe er gebraucht, um über die Trennung hinwegzukommen. Seine beiden längeren Beziehungen haben fünf und eineinhalb Jahre gehalten. "Die Wege haben sich getrennt und ich wäre bereit oder habe Interesse, an einer neuen, an einer großen Liebe", so der 29-Jährige.

Einen offiziellen Starttermin für die neue Staffel von "Der Bachelor" gibt es noch nicht. Anfang 2020 geht es aber los.