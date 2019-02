1 Der Nachfolger von Thomas Hitzlsperger als Fußball-Experte soll bis zur EM 2020 gefunden sein. Foto: Pressefoto Baumann

Bis zur Europameisterschaft 2020 will die ARD einen Nachfolger für Thomas Hitzlsperger finden. Der Vertrag mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler wurde wegen seines neuen Jobs beim VfB Stuttgart beendet.

Berlin - Die ARD will bis zur Fußball-Europameisterschaft 2020 einen neuen Fußball-Experten als Ersatz für Thomas Hitzlsperger finden. „Wir suchen nicht hektisch, tun das ganz in Ruhe“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Donnerstag.

„Wir sind da entspannt, denn wir haben in diesem Jahr kein Großereignis. Bis zur EM ist ja noch einige Zeit.“ Der TV-Sender und der ehemalige Fußball-Nationalspieler hatten am Dienstag ihren Vertrag beendet. Grund ist Hitzlspergers neuer Job als Sportvorstand des Bundesligisten VfB Stuttgart.

Die ARD überträgt 2019 keine Länderspiele, da die Rechte für alle Partien der Nationalmannschaft im laufenden Jahr bei RTL liegen. Der Privatsender hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann als TV-Experte zum Einsatz kommt.