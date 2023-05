13 Erfolgreicher Einstand von Interimstrainer Michael Wimmer. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel gegen Bochum zurück. Foto: Baumann

Der 4:1-Sieg gegen den VfL Bochum zeigt, dass beim VfB Stuttgart keine Revolution in der Trainerarbeit notwendig ist. Allenfalls eine Evolution, findet Sportredakteur Gregor Preiss.









4:1 gegen den VfL Bochum, der erste Sieg im zehnten Spiel und der höchste seit August 2021. Unter dem Interimstraimer Michael Wimmer sorgt der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga endlich wieder für positive Schlagzeilen. Ob es fünf Tage nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo an ihm lag, dass die Mannschaft wieder in die Spur gefunden hat?

Wohl kaum. Wunderdinge hat der 42-Jährige in der Trainingswoche keine vollbracht, Handauflegen war nicht das Mittel der Wahl. Höchstselbst sprach er hinterher davon, dass der Sieg zu 70 Prozent seinem Ex-Chef gehöre. Seinen eigenen Anteil reduzierte er auf 30 Prozent. Tatsächlich hat der Neue an der Seitenlinie nicht viel anders gemacht als sein Vorgänger. Dass seine Mannschaft ein wenig abwartender, aus einer tieferen Grundstruktur heraus agierte, war einzig der frühen 1:0-Führung geschuldet. Dieses Mal hatte der VfB durch den Elfmeter nach drei Minuten das Momentum auf seiner Seite, wie es so schön heißt. Zuletzt war es oft anders herum. Fußball kann so einfach sein. So kompliziert. Und manchmal schwer erklärbar.

Der VfB braucht keinen Retter

Der Sieg gegen den Tabellenletzten lässt sich auf viele Dinge zurückführen. Auf eine solide Leistung, ein paar glückliche Momente und einen überragenden Silas Katompa. Eher weniger auf den Trainerwechsel. Weshalb der VfB und seine Trainerfindungskommission um Sven Mislintat, Alexander Wehrle, Markus Rüdt und Sami Khedira gut beraten sind, den eingeschlagenen Weg trotz Pannen nicht zu verlassen. Sprich: Bei der Nachfolgesuche für Matarazzo auch mittel- und langfristige Kriterien nicht aus den Augen zu verlieren, die an eine feste ballorientierte Spielidee gebunden sind und die Entwicklung junger Spieler beinhaltet. Der Kader mag nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber er ist tauglich genug für die Bundesliga. Weshalb der VfB keinen schnellen Retter braucht, sondern einen Trainer, der zu dieser Mannschaft und zum Verein passt. Und möglichst wieder 1000 Tage und mehr im Amt bleibt wie Matarazzo. So wie es Mislintat nach dem Spiel formuliert – und beteuert hat, den Neuen im Konsens mit Rüdt, Wehrle und Khedira auszusuchen.

Die Ankündigungen von Mislintat nach dem Bochum-Spiel klangen vielversprechend. Es wäre dem VfB und seinen Fans zu wünschen, dass das Versprechen in eine tragfähige Lösung mündet. Und dem Sieg gegen Bochum wieder mehr positive Schlagzeilen folgen.