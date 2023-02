1 Bei Big Chefs gibt es levantinische und mediterrane Küche. Foto: Big Chefs/

Die türkische Kette Big Chefs kommt mit einer Filiale nach Stuttgart. Spätestens im April soll das Restaurant im zehn Jahre alten Stadtquartier Killesberghöhe eröffnen. Drei Pächter sind dort bereits gescheitert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Bauarbeiten sind schon im Gange: Bereits im April will die türkische Kette Big Chefs ihr neues Restaurant in Stuttgart eröffnen. Nach Pizza und Pasta von Oh Julia soll es im Stadtquartier Killesberghöhe bald levantinische und mediterrane Küche geben. Es ist der dritte Standort des Unternehmens in Deutschland, das seit 2019 in Frankfurt vertreten ist und seit diesem Januar auch in Oberhausen. Es wurde 2007 von Gamze Cizreli gegründet, die aktuell 69 Lokale betreibt. „Der Mietvertrag ist jetzt endgültig unterschrieben“, teilte die Center-Managerin Birgit Greuter am Freitag, 17. Februar, mit.

Großzüge Locations in Einkaufszentren

Das Konzept von Big Chefs ist es, mediterrane Cross-Over-Gerichte in großzügigen Restaurants in Einkaufszentren zu servieren. Insofern passt die Location in Stuttgart mit dem luftigen, sieben Meter hohen Raum und seinen großen Fenstern perfekt dazu. „Es wird sicher vielen gut gefallen“, glaubt Birgit Greuter. Die Atmosphäre des neuen Restaurants solle wohnlich und gemütlich werden. Es wird täglich geöffnet haben und Frühstück, Mittag- sowie Abendessen anbieten. Big Chefs übernimmt auch die Eisdiele, die zum Eiscafé ausgebaut wird, und den Eventraum.

An dem Standort haben sich seit der Eröffnung im Jahr 2012 schon drei Gastronomen versucht: Das Restaurant Scholz am Park machte den Anfang, daraufhin folgte Heuss. Zuletzt war dort das Franchise Oh Julia vertreten. Dessen Stuttgart Inhaber Nima Nafeei hatte nach drei Jahren wegen zu stark schwankenden Gästezahlen aufgegeben. Er konzentriert sich auf seine Filiale im Dorotheenquartier.

Umfangreiche Speisekarte von Frühstück bis Abendessen

Big Chefs spricht einen großen Kundenkreis an, denn die Kette bietet im Prinzip alles, was gerade im Trend liegt: Pasta und Pizza, Burger und Bowls, Pommes und Schnitzel. Levantinisch sind die Mezze wie Hummus, die Teigtaschen namens Manti, Fleischbällchen, Linsensuppe oder Pide mit Spinat und Feta. Mit Milkshakes und Smoothies, Kaffee und Tee, Wein und Cocktails umfasst die Frankfurter Speisekarte fast 30 Seiten.

Big Chefs ist noch in zwölf türkischen Städten, in Dubai, Saudi Arabien, Irak, Aserbaidschan, Kasachstan und Kuwait vertreten. Gamze Cizreli beschäftigt mehr als 3500 Mitarbeiter. Das Wachstum in Deutschland wurde durch die Corona-Pandemie wohl etwas ausgebremst. Aber nun folgt nach Oberhausen mit Stuttgart bereits die zweite Neueröffnung für Big Chefs in Deutschland in diesem Jahr.