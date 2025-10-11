Wotan Wilke Möhring feiert am Samstag seine Premiere als Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?". In einer XXL-Ausgabe zur Primetime tritt der "Tatort"-Star erstmals gegen Bernhard Hoëcker an. Mit dabei sind Torsten Sträter, Martina Hill, Beatrice Egli und weitere prominente Gäste.
Die ARD-Erfolgsshow "Wer weiß denn sowas?" bekommt einen neuen Teamkapitän: Wotan Wilke Möhring (58) übernimmt ab der zwölften Staffel die Rolle an der Seite von Moderator Kai Pflaume (58). Seine Premiere feiert der Schauspieler und Musiker am 11. Oktober um 20:15 Uhr in einer extragroßen XXL-Ausgabe im Ersten. Ab dem 13. Oktober ist er dann regulär werktags um 18 Uhr zu sehen.