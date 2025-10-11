Wotan Wilke Möhring feiert am Samstag seine Premiere als Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?". In einer XXL-Ausgabe zur Primetime tritt der "Tatort"-Star erstmals gegen Bernhard Hoëcker an. Mit dabei sind Torsten Sträter, Martina Hill, Beatrice Egli und weitere prominente Gäste.

Die ARD-Erfolgsshow "Wer weiß denn sowas?" bekommt einen neuen Teamkapitän: Wotan Wilke Möhring (58) übernimmt ab der zwölften Staffel die Rolle an der Seite von Moderator Kai Pflaume (58). Seine Premiere feiert der Schauspieler und Musiker am 11. Oktober um 20:15 Uhr in einer extragroßen XXL-Ausgabe im Ersten. Ab dem 13. Oktober ist er dann regulär werktags um 18 Uhr zu sehen.

Dass Wotan Wilke Möhring, den ARD-Zuschauer insbesondere als norddeutschen "Tatort"-Kommissar Falke kennen, auch als Quizmaster überzeugen kann, hat er bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Von neun Duellen als Gast bei "Wer weiß denn sowas?" konnte er immerhin fünf für sich entscheiden, einmal endete das Spiel unentschieden.

"Ich war ja schon ein paarmal eingeladen und jetzt darf ich immer kommen: Das finde ich super. Von absurd bis unglaublich - ich bin für alle Fragen zu haben", erklärte Wotan Wilke Möhring dem NDR. Und er fügt augenzwinkernd hinzu: "Und wenn ich die Antwort mal nicht weiß, dann wird halt möglichst gut geraten. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung."

Prominente Gäste zur XXL-Premiere

Wotan Wilke Möhrings Premiere ist hochkarätig besetzt. In drei Runden treten insgesamt sechs prominente Kandidaten an:

In der ersten Runde messen sich Komiker und Schriftsteller Torsten Sträter sowie Komikerin und Schauspielerin Martina Hill.

Die zweite Runde gehört den Alpenanrainern: Die Schweizer Sängerin und Fernsehmoderatorin Beatrice Egli trifft auf die österreichische Moderatorin Victoria Swarovski.

Den Abschluss bilden in der dritten Runde die Stand-up-Komikerin Filiz Tasdan und Stand-up-Comedian Felix Lobrecht.

Bei "Wer weiß denn sowas?" geht es nicht nur um Ruhm und Ehre. Die Prominenten raten um Bares für ihre Unterstützer unter den Studiozuschauern, die zuvor auf das richtige Sieger-Team gesetzt haben. Der erspielte Gewinn wird am Ende jeder Runde aufgeteilt. Im großen Finale treten dann die Gewinner der ersten drei Runden gegeneinander an, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen.

Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker freuen sich

Moderator Kai Pflaume äußerte sich vorab begeistert über seinen neuen Teamkapitän: "Wotan ist ein super Typ, der viel Wissen mitbringt, gerne gewinnt und ein großes Herz hat", so Pflaume laut dem Sender. Schmunzelnd fügte er hinzu: "Die Abkürzung von Wotan Wilke Möhring ist nicht zufällig WWM, also Wer Weiß Mehr!"

Auch Ratefuchs und "Wer weiß denn sowas?"-Veteran Bernhard Hoëcker (55), der seit 2015 als Teamkapitän dabei ist, freut sich auf das neue Duell: "Ich bin schon sehr gespannt, wie Wotan seine Ermittlungstaktiken als Teamkapitän bei 'WWDS?' anwenden wird." Die beiden werden fortan gemeinsam versuchen, die kniffligen Quizfragen zu lösen und ihre jeweiligen Gästeteams zum Sieg zu führen.

Mitquizzen mit der App

Wer bei "Wer weiß denn sowas?" selbst mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App kostenlos herunterladen.