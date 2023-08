7 Noch vor der offiziellen Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München (5. bis 10. September 2023) wird Mercedes-Benz am Sonntag, 3. September, ein Konzeptfahrzeug für die künftige Kompaktklasse präsentieren. Foto: Mercedes-Benz AG

Der Stuttgarter Autohersteller präsentiert in München unter anderem ein Konzeptfahrzeug für die künftigen Kompaktmodelle. Wir zeigen, was sonst noch zu sehen sein wird.









2025 will Mercedes-Benz neue Kompaktautos auf den Markt bringen. In welche Richtung sich der Stuttgarter Automobilhersteller dabei bewegt, soll am Sonntag in München enthüllt werden.