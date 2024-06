Nachfolge von Tom Buhrow steht fest: Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau wird neue WDR-Intendantin

1 Katrin Vernau wird neue WDR-Intendantin. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Nachfolge von WDR-Intendant Tom Buhrow steht fest: Die Siegerin der Wahl hat schon einmal ein ARD-Haus interimsweise geführt.











Link kopiert



Die WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau wird neue Intendantin des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Die 51-Jährige setzte sich am Donnerstag in Köln in einer Stichwahl des Rundfunkrats gegen „Tagesthemen“-Moderator Helge Fuhst (40) durch. Ins Rennen waren außerdem der WDR-Programmdirektor und „Presseclub“-Moderator Jörg Schönenborn (59) und ZDF-Washington-Studioleiter Elmar Theveßen (57) gegangen, sie schieden aber nach dem ersten Wahlgang aus, weil sie die wenigsten Stimmen im Kandidatenkreis erreicht hatten.