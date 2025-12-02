Noch bis Ende 2026 sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im Österreich-"Tatort" zu sehen. Jetzt ist bekannt, wie es in Wien weitergeht: Laurence Rupp und Miriam Fussenegger spielen ein Ermittlerduo, das eine besondere Beziehung zueinander hat. Auch die Schauspieler selbst verbindet viel.
Das Nachfolge-Duo von Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (66) im österreichischen "Tatort" steht fest. Wie der ORF am Dienstag bekannt gab, verkörpern Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) die neuen Ermittler Charlotte "Charlie" Hahn und Alex Maleky. Die Schauspieler kennen sich bereits aus ihrer Ausbildung und können damit auf gemeinsame Erfahrung zurückgreifen. Das ist angesichts ihrer neuen Rollen sicher eine gute Voraussetzung - denn sie spielen Halbgeschwister.