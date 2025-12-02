Noch bis Ende 2026 sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im Österreich-"Tatort" zu sehen. Jetzt ist bekannt, wie es in Wien weitergeht: Laurence Rupp und Miriam Fussenegger spielen ein Ermittlerduo, das eine besondere Beziehung zueinander hat. Auch die Schauspieler selbst verbindet viel.

Das Nachfolge-Duo von Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (66) im österreichischen "Tatort" steht fest. Wie der ORF am Dienstag bekannt gab, verkörpern Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) die neuen Ermittler Charlotte "Charlie" Hahn und Alex Maleky. Die Schauspieler kennen sich bereits aus ihrer Ausbildung und können damit auf gemeinsame Erfahrung zurückgreifen. Das ist angesichts ihrer neuen Rollen sicher eine gute Voraussetzung - denn sie spielen Halbgeschwister.

Vier Jahre gemeinsames Schauspielstudium Im Jahr 2010 starteten Fussenegger und Rupp beide ihr vierjähriges Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in Wien. Zusammen zu spielen ist ihnen also nicht neu. Schon während der Ausbildung standen sie für eine Produktion von William Shakespeares "Sommernachtstraum" als Elfen-Königspaar Titania und Oberon auf der Bühne, wie der ORF mitteilte.

Nun werden sie als Halbgeschwister vor der TV-Kamera auftreten, die unfreiwillig zusammenarbeiten. Denn so viel hat der ORF bereits zur Handlung verraten: Charlotte Hahn wird die Leitung der Sondereinheit des Bundeskriminalamts angeboten, in der zuvor Moritz Eisner und Bibi Fellner tätig waren. Sie nimmt den Job unter der Voraussetzung an, ihr Team selbst zusammenstellen zu können. Doch am ersten Arbeitstag muss sie dann überrascht feststellen, dass Alex Maleky ihr neuer Kollege ist, den sie zwar gut kennt, sich aber nicht ausgesucht hätte. Die verwandtschaftliche Beziehung dürfte also für eine ganz eigene Dynamik im Austro-"Tatort" sorgen.

Erster Fall soll 2027 laufen

Der Drehstart des ersten Falles ist für Frühling 2026 angekündigt. Regie führt Dominik Hartl nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair. Die Ausstrahlung ist für 2027 geplant.

Für die Schauspieler bietet die beliebte Krimireihe am Sonntagabend eine ganz neue Herausforderung. Als sie erfahren habe, dass sie die Rolle bekomme, sei sie erst "ungläubig" gewesen, wird Miriam Fussenegger zitiert. Aber dann habe sie sich sehr gefreut, schließlich sei die Reihe "ikonisch" und stehe "für Qualität sowie gesellschaftspolitische und sozialkritische Inhalte". Die Schauspielerin reizt auch, im "Tatort" eine Figur "lange begleiten und entwickeln" zu können.

Ihre Kollege Laurence Rupp findet es "überwältigend", ein Teil des neuen "Tatort"-Teams zu sein. Er sprach von "großer Demut" und "irrsinniger Freude". Er wies mit Blick auf die gemeinsame Vergangenheit auch darauf hin, dass die "Arbeit des Kennenlernens und des Miteinander-warm-Werdens" bereits erledigt sei. Auch Fussenegger betonte: "Es ist ein Geschenk, sowohl privat als auch in der Figur bereits eine gewisse Vertrauensbasis zu haben. Der 'Tatort' lebt von der Kombination dieser zwei Menschen, die miteinander spielen und diese Begegnung erleben."

Noch drei Folgen mit Krassnitzer und Neuhauser

Bevor die beiden im "Tatort" zu sehen sind, gibt es aber bis Ende 2026 noch drei Folgen mit Krassnitzer und Neuhauser. Die nächste mit dem Titel "Der Elektriker" wird bereits am 14. Dezember ausgestrahlt (20:15 Uhr, Das Erste, ORF und SRF). Es folgen dann noch im nächsten Jahr "Gegen die Zeit" und "Dann sind wir Helden". Harald Krassnitzer ist seit 1999 als Kriminalpolizist Moritz Eisner zu sehen. Die von Adele Neuhauser gespielte Ermittlerin Bibi Fellner kam zwölf Jahre später dazu.