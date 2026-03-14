Nachfolge ist geplatzt: Sindelfinger Kinderarzt schließt endgültig, und findet deutliche Worte an Stadt

Zum Ende des Monats schließt Kinderarzt Helmut Gulde seine Praxis in Sindelfingen. Eine Nachfolgerin stand bereit, sprang aber ab. Hunderte Kinder brauchen nun einen neuen Arzt.
Der Ruhestand ist in greifbarer Nähe, Ruhe verspürt Helmut Gulde aber nicht. Vor der Eingangstüre seiner Kinderarztpraxis stehen Patienten Schlange. Sie alle benötigen eine Behandlung, eine Beratung oder ein Rezept. Und sie alle werden ab dem 1. April hier keine Hilfe mehr bekommen. Helmut Gulde wird Ende März nach 24 Jahren altersbedingt seine Praxis schließen. Eine Anschlusslösung gibt es nicht.