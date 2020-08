1 Verena Hübsch hat sich dazu entschlossen, ihren Job bei der Stadt Stuttgart für das Mandat im Gemeinderat aufzugeben. Das teilt die Fraktion Puls mit. Foto: Junge Liste/JL

Job oder Mandat? Wer bei der Stadtverwaltung arbeitet, muss sich entscheiden, denn die Gemeindeordnung lässt nicht beides zu. Eine neue Stadträtin hat für sich die Entscheidung getroffen.

Stuttgart - Die 28-jährige Sozialwissenschaftlerin Verena Hübsch wird im November für den in Weil der Stadt zum Bürgermeister gewählten Christian Walter in den Stuttgarter Gemeinderat einziehen. Hübsch kommt von der Jungen Liste und wird sich wie Walter der Fraktion Puls anschließen, die aus Debora Köngeter, Thorsten Puttenat (Stadtisten) und Ina Schumann (Die Partei) besteht. Hübsch hat einen Master in Planung und Partizipation, stammt aus Heilbronn und lebt in Gaisburg. Sie gehörte dem Bezirksbeirat Mitte an und war Senatsmitglied der Uni Stuttgart und im Verwaltungsrat des Studierendenwerks. Ihre Stelle bei der Stadt gibt sie für das Mandat auf.