Nachfahrin von Jack-the-Ripper-Opfer fordert Wiederaufnahme des Falls

Er fasziniert bis heute: Der Mythos um den Londoner Serienmörder, der vermeintlich wahllos seine Opfer ausschlachtete und bis heute nicht identifiziert wurde. Vor 135 Jahren schlug Jack the Ripper zum ersten Mal zu. Es folgten vier weitere brutalste Morde.

Mehr als 135 Jahre nach den grausamen Morden von Jack the Ripper in London hat die Nachfahrin eines seiner Opfer neue Ermittlungen gefordert. Die Zeit sei reif für eine Wiederaufnahme des Falls, sagte Karen Miller in einem am Montag (13. Januar“ veröffentlichten Interview der „Daily Mail“. „Es würde mir, meiner Familie und vielen Menschen sehr viel bedeuten, wenn dieses Verbrechen endlich aufgeklärt würde“, betonte sie.

Nachfahrin von Mordopfer Catherine Eddowes

Miller ist eine direkte Nachfahrin der am 30. September 1888 ermordeten Catherine Eddowes, dem mutmaßlich vierten der insgesamt fünf Opfer des berüchtigten Serienmörders.

„Der Name Jack the Ripper ist zu einer Sensation geworden. Er ist als berühmte Figur in die Geschichte eingegangen“, erklärte sie der Zeitung. Die Menschen hätten jedoch die Opfer vergessen, die zur Zeit der Taten keine Gerechtigkeit erfahren hätten. „Jetzt brauchen wir diese Untersuchung, um den Mörder legal zu benennen.“

30. September 1888: Zwei Morde in einer Nacht: Foto: Imago/Gemini Collection

1888: Mysteriöse Morde im Londoner East End

Der Fall von Jack the Ripper, eines der bekanntesten Serienmörders der Geschichte, ist genauso spektakulär wie mysteriös: Seine Verbrechen hatten 1888 das Londoner East End in Angst und Schrecken versetzt.

Seine wahre Identität blieb jedoch jeher ein Rätsel, der Kriminalfall wurde nie aufgeklärt. Verdächtige gab es zahlreiche: von Mitgliedern des Königshauses über den Premierminister bis hin zu einem Schuhverkäufer.

Zwischen dem 31. August und dem 9. November 1888 wurden im Londoner Armenviertel Whitechapel fünf bestialische Morde begangen, die die Handschrift eines einzigen Täters trugen – Jack the Ripper. Foto: Imago/Pond5 Images

War der Friseur Aaron Kosminski der Ripper?

2014 erklärte dann der Autor Russell Edwards, mithilfe von DNA-Spuren den aus Polen eingewanderten Friseur Aaron Kosminski als Täter identifiziert zu haben. Die DNA war von einem Schal sichergestellt worden, der am Tatort des Mordes an Catherine Eddowes gefunden worden war. Die Spuren stimmten sowohl mit dem Erbgut eines Nachfahren von Kosminski als auch mit dem von Karen Miller überein.

Jack the Ripper hat wieder zugeschlagen. Foto: Imago/Gemini Collection

Edwards forderte in der Folge eine weitere Untersuchung des ungelösten Mordes und erklärte, dass die DNA-Beweise dies rechtfertigen würden. Allerdings werden seine Recherchen von einigen Experten in Zweifel gezogen. Da seine Erkenntnisse in keiner Fachzeitung veröffentlicht wurden, können sie nicht von unabhängiger Seite überprüft werden.

Nach dem Gesetz ist es Sache des Generalstaatsanwalts, eine neue Untersuchung zu genehmigen. Vor zwei Jahren lehnte der damalige Generalstaatsanwalt Michael Ellis einen Antrag mit der Begründung ab, es lägen keine ausreichenden neuen Beweise vor.

Rekonstruktion eines Kriminalfalls

Es handelt sich heute um einen der rätselhaftesten Fälle der Kriminalgeschichte: Zwischen dem 31. August und dem 9. November 1888 wurden im Londoner Armenviertel Whitechapel fünf bestialische Morde begangen, die die Handschrift eines einzigen Täters trugen.

Am 27. September 1888 erhielten die Fahnder von Scotland Yard einen Brief. Sein Verfasser gab sich als der Mörder aus und nannte sich Jack the Ripper. Gefasst wurde der Täter nie. Mehr als 100 Personen könnten als Täter in Frage kommen. Wir stellen neun der damals Hauptverdächtigen vor.

Mysteriöse Gestalten werden verdächtigt, der Ripper zu sein. Foto: Imago//Gemini Collection

Das erste Opfer: Mary Ann Nichols

Kurz vor vier Uhr morgens am 31. August 1888 macht ein Kutscher im Londoner Stadtteil Whitechapel eine grausige Entdeckung. Die Leiche von Mary Ann Nichols liegt in einer engen Gasse im Londoner Armenviertel Whitechapel auf dem Rücken mit durchschnittener Kehle, die Röcke hochgeschoben, mit aufgeschlitztem Bauch. Das erste Opfer des bekanntesten Serienmörders der Weltgeschichte, Jack the Ripper.

Tatort Whitechapel

Wer im Armenviertel Whitechapel im Londoner East End überleben will, verdingt sich als Tagelöhner am Großmarkt oder Hafen oder als Gelegenheitsprostituierte. Die Gegend um Whitechapel und Spitalfields ist verrufen als Einwanderungsviertel, in dem Deutsche, Hugenotten, Iren und jüdische Flüchtlinge vor osteuropäischen Pogromen seit Jahrhunderten eine erste Unterkunft finden – oftmals in Armenhäusern mit Suppenküchen, die von der Heilsarmee unterhalten werden.

Ein Labyrinth von engen Höfen und Gassen mit vielen Herbergen und kleinen Werkstätten, in dem Jack the Ripper unbehelligt morden kann. Zwar gibt es viele Verdächtige, doch bis heute sind die fünf Morde nicht gelöst worden, die ihm sicher zugerechnet werden.

Mary Jane Kelly soll vor ihrem Tod mit einem mysteriösen Mann gesehen worden sein. Foto: Imago//Gemini Collection

Ermordet und ausgeweidet

Innerhalb einer guten Woche nach dem ersten Mord wird am 8. September 1888 das zweite Opfer des Londoner Rippers entdeckt – Annie Chapman . Ein Teil ihrer Eingeweide ist entfernt worden – eine erste Eskalation.

das zweite Opfer des Londoner Rippers entdeckt – . Ein Teil ihrer Eingeweide ist entfernt worden – eine erste Eskalation. Drei Wochen später, am 30. September 1888 , dann zwei Morde in einer Nacht: Elizabeth Stride um ein Uhr nachts – dabei scheint der Mörder überrascht worden zu sein.

, dann zwei Morde in einer Nacht: um ein Uhr nachts – dabei scheint der Mörder überrascht worden zu sein. Nur Minuten später schlachtet er Catherine Eddowes ab, deren linke Niere und Gebärmutter fehlen.

ab, deren linke Niere und Gebärmutter fehlen. Am 10. November beendet der Killer seine Serie mit dem Mord an Mary Jane Kelly, die im Bett in einer schäbigen Unterkunft gefunden wird, ein Teil ihrer Organe neben ihr auf einem Tisch.

Die Polizei findet keine heiße Spur und tappt im Dunkeln. Foto: Foto: Imago/Gemini Collection

Keine Spur führt zum Mörder

Die Polizei tappt im Dunkeln. Dabei ist die „Arbeitsweise“ des unbekannten Mörders klar: Die meisten seiner Opfer sind Ende 30 oder über 40, sie alle sind Prostituierte gewesen oder arbeiteten noch in dem Gewerbe. Der Täter tötet am Wochenende oder an Feiertagen, schneidet ihre Kehle durch und verstümmelt sie.

Möglicherweise haben Passanten ihn einmal sogar zu Angesicht bekommen: Das vierte Opfer, Catherine Eddowes, wird in Begleitung eines Mannes gesehen, noch zehn Minuten vor der Entdeckung der Leiche. In der Londoner Zeitung „Times“ beschreibt ein Zeuge ihn als „etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, heller Teint, mit kleinem blondem Schnurrbart, rotem Halstuch und spitzer Mütze“.

Verdächtige gibt es zur Genüge: Ex-Liebhaber, Kriminelle, Schlachter, Ärzte oder Hebammen wegen ihres anatomischen Wissens, Freimaurer, Einwanderer, Scharlatane und Anarchisten. Es hilft nichts – der wahre Mörder wird nie gefasst.

Ein weiteres Mordopfer wird entdeckt. Foto: Imago/Gemini Collection

Wer war Aaron Kosminski?

Aaron Kosminski (1865-1919) war ein polnischer Einwanderer, der im Londoner Armenviertel Whitechapel wohnte, wo die Morde verübt wurden. 2014 veröffentlichte der britische Autor Russell Edwards das Ergebnis einer Erbgut-Analyse, die Jari Louhelainen, Professor für Biochemie an der Universität von Liverpool, durchgeführt hatte.

Demnach könnten die Sperma- und Blutspuren an einem Halstuch, das bei der ermordeten Prostituierten Catherine Eddowes gefunden wurde, von Kosminski stammen. Der polnische Jude hatte damals als Friseur in Whitechapel gearbeitet.

Viele Kritiker bezweifeln diese Theorie. Nach mehr als einem Jahrhundert sei es nicht möglich, auf einem alten Schal noch brauchbare DNA sicherzustellen, die sich eindeutig dem Täter zuordnen lasse (mit AFP-Agenturmaterial).