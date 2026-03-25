Zum 50. Geburtstag von Wladimir Klitschko hat sein Bruder Vitali eine persönliche Botschaft auf Instagram veröffentlicht - voller Wärme, Humor und Zuneigung.
Wladimir Klitschko wird 50 Jahre alt und sein Bruder Vitali findet bewegende Worte. Auf Instagram wandte sich der Kiewer Bürgermeister mit einem persönlichen Geburtstagsgruß an seinen jüngeren Bruder, der am 25. März seinen runden Geburtstag feiert. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruder!", schrieb Vitali Klitschko in dem sozialen Netzwerk und fügte an: "Wir feiern gemeinsam deine 50 und meine fast 55."