Wladimir Klitschko wird 50 Jahre alt und sein Bruder Vitali findet bewegende Worte. Auf Instagram wandte sich der Kiewer Bürgermeister mit einem persönlichen Geburtstagsgruß an seinen jüngeren Bruder, der am 25. März seinen runden Geburtstag feiert. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruder!", schrieb Vitali Klitschko in dem sozialen Netzwerk und fügte an: "Wir feiern gemeinsam deine 50 und meine fast 55."

Keine Vergangenheit, nur Erfahrungen Was Vitalis Glückwunsch besonders macht, ist sein Blick auf die Zeit. Nicht Nostalgie, keine wehmütige Rückschau - stattdessen eine nüchterne, fast philosophische Haltung: "Es gibt keine Vergangenheit: war, tat... Es gibt Erfahrungen, Erfolge, Siege und Niederlagen. Es gibt das, wie du es jetzt und für die Zukunft nutzt."

Weiter schreibt er über das Geburstagskind: "Du bist ein Kämpfer, Bruder! Immer und in allem. Ein Mensch mit Prinzipien und ein Mensch, der immer bereit ist, für sie zu kämpfen." Wer Wladimir Klitschkos Karriere kennt - erst als einer der dominantesten Schwergewichtsboxer der Welt, später als Unternehmer, Redner und prominenter Unterstützer der Ukraine -, der versteht diese Charakterisierung.

Ein älterer Bruder, der den Kopf hinhalten musste

Natürlich darf bei einem solchen Anlass auch der Humor nicht fehlen. Vitali erinnert schmunzelnd an eine ganz andere Seite des Jubilars: "Oh, wie oft habe ich als älterer Bruder von unseren Eltern für deine Streiche in der Kindheit den Kopf hinhalten müssen."

Vitali dankt in seinem Post auch den Eltern - für das Geschenk des Bruders und für die Pflege einer tiefen Verbundenheit. "Darin liegt unsere Stärke und unser Triumph!", schreibt er. Und schließt mit einem Satz, der gleichzeitig Rückblick und Versprechen ist: "Du bist schon 50. Und es liegt noch so viel vor uns."

Wladimir Klitschko war nahezu unschlagbar im Schwergewicht und erboxte mehrere Weltmeistertitel. Sein Bruder Vitali, selbst zweifacher Weltmeister, zog sich früher aus dem Boxsport zurück und wurde Politiker. Seit 2014 ist er Bürgermeister von Kiew.