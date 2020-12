1 In Stuttgart ist die Solidarität unter den Nachbarn enorm groß. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Jens Kalaene

Seit Beginn der Pandemie hat die Nachbarschaftsapp Nebenan.de einen enormen Zulauf erfahren – auch in Stuttgart. Während der Vorweihnachtszeit haben die Stuttgarter kreative Ideen, um ihre Nachbarn aufzumuntern.

Stuttgart - Stuttgart ist in vorweihnachtlicher Stimmung. Daran kann auch der Teil-Lockdown nichts ändern. Ganz im Gegenteil: Während in der Innenstadt noch über den Glühweinausschank gestritten wird, versuchen die Stuttgarter das Beste aus der Situation zu machen. Das zeigt auch ein Blick in die Nachbarschaftsapp Nebenan.de.

Bald vier Jahre ist der Start der kostenlosen App in Stuttgart schon her und das Prinzip immer noch das Gleiche: wohnortabhängig bilden sich kleine Nachbarschaftsgruppen, die sich untereinander vernetzen. Vor Corona ging es auf der Plattform meist um Alltagsfragen: die Suche nach einem Hundesitter, den Wunsch, eine Bohrmaschine auszuleihen oder einen gemeinsamen Lauftreff zu organisieren. Mit der Pandemie stieg die Mitgliederzahl deutlich: „Die Anzahl an täglichen Neuanmeldungen hat sich Mitte März verfünffacht“, weiß Vanessa Schultheiß von nebenan.de. Die emotionale aber auch physische Unterstützung in den Nachbarschaften sei enorm, sagt sie. „Es werden beispielsweise Einkaufshilfen aus der direkten Umgebung angeboten.“

Balkonkonzert als rechtliche Grauzone

Während der Weihnachtszeit lässt das Bedürfnis, gemeinsam durch diese schwere Zeit zu kommen, nicht nach. Während auf politischer Ebene permanent über neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus diskutieren, werden die Nachbarn kreativ.

Susanne Brodt ist eine von ihnen. Die 50-Jährige wohnt im Stadtteil Fasanenhof und gehört quasi zu den Gründungsmitgliedern der dortigen Ortsgruppe von Nebenan.de. Vor vielen Jahren hatte sie sich selbst das Saxofonspielen beigebracht, kam aber selten zum Üben. Als Corona kam, staubte sie das Instrument ab und begann wieder zu spielen. Sieben Wochen lang gab sie für ihre Nachbarn Balkonkonzerte. Und auch jetzt im Dezember würde sie gerne etwas vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.

Gemeinsam mit einem Nachbarn, den die Hobbymusikerin über Nebenan.de kennengelernt hat, spielt sie „Lasst uns froh und munter sein“, „Alle Jahre wieder“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Ihre Bühne ist ein Balkon des 20 Stockwerke langen Hochhauses „Salute“ am Fasanenhof. Und das Publikum sind ihre Nachbarn. „Den Menschen tut das gut“, sagt Brodt. „Es ist schön, sie auf den Balkonen singen und klatschen zu hören“. Zur Sicherheit erkundigte sie sich bei der Stadt Stuttgart über die geltenden Coronamaßnahmen. Die Antwort eine Auslegungssache: Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, seien derzeit verboten. Aber Üben auf dem Balkon sei nach wie vor erlaubt.

Eine andere Idee hat eine achtköpfige Studenten-WG in Möhringen. Niyat Haile und Thibaut Laviene möchten gerne warmes Essen und Getränke an Bedürftige verteilen und sind auf der Suche nach geeignetem Füllmaterial. Auf Nebenan.de schreibt die 23-jährige Niyat: „Ich würde mit meinen Mitbewohnern zur kalten Winterzeit Tee und Suppen verteilen, an all diejenigen, die draußen sind. Bevor wir uns Thermoskannen kaufen, wollten wir fragen, ob wir es von jemandem ausleihen könnten.“ Susanne Brodt hat sich prompt gemeldet und ihre Kannen angeboten. „Eine tolle Idee“, findet sie. Mittlerweile haben die Mitbewohner fünf riesige Teekannen und einen Bollerwagen geliehen bekommen und ziehen am Wochenende los.

Offenes Ohr und Wunscherfüller

Eine Anwohnerin des Marienplatzes bietet ihren Nachbarn ein offenes Ohr an: „Schreibt mir einfach eine private Nachricht“, postet Marlies in Nebenan.de. „Wenn ihr euch an Weihnachten isoliert fühlt oder einfach jemanden zum Reden braucht. Ich bin selber Witwe, seit 7 Jahren und weiß dass es auch für euch eine schwere Zeit ist.“

Andere wollen finanziell schlecht gestellten Menschen eine materielle Freude machen und bieten ihre Hilfe an: „Ich würde gerne zwei Kindern eine kleine Weihnachtsüberraschung beziehungsweise. -päckchen im Wert von jeweils ca. 20 Euro schenken. Wenn ihr zwei Kinder kennt, die sonst keine Geschenke erhalten, wäre ich euch über einen Tipp dankbar“, schreibt Brigitte auf Nebenan.de. Und auch Heike bietet sich als Wunscherfüllerin an: „Ich würde gerne einen Wunsch von jemandem erfüllen, dem es gerade nicht so gut geht“, schreibt sie.

Im Mai 2016 wurden die ersten Nebenan.de-Nachbarschaften in Stuttgart eröffnet. Mittlerweile sind rund 35.000 Menschen in Stuttgart in dieser App angemeldet. Besonders aktiv sind laut Nebenan.de die Mitglieder dreier Ortsgruppen: Sillenbuch, Heslach und Neugereut/Hofen/Steinhaldenfeld.