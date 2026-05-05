Nachbarschaft in Stuttgart: Streit unter Nachbarn eskaliert wegen Müll – „Wir waren immer an allem schuld“

Ein Paar aus Stuttgart wird von Nachbarn diskriminiert. Ob aus rassistischen Gründen, wegen des Zauns oder Lärms: Zoff unter Nachbarn kennen 55 Prozent laut einer Studie selbst.
Ugur (38) aus Istanbul und Dafni (33) aus Athen, die ihren vollen Namen nicht veröffentlichen wollen, wohnten von Mitte 2020 bis vor Kurzem in einer Wohnung in Stuttgart-Degerloch. Doch bereits am ersten Tag habe sich angedeutet, was folgen sollte: Bei der Vorstellung bei den Nachbarn sei von so manchem eine freundliche Reaktion ausgeblieben. „Man konnte schon damals sehen, dass wir nicht willkommen waren“, sagt Ugur.