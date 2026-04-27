Schon vor ein paar Jahren: Jonah Hill hat Los Angeles den Rücken gekehrt. Er schwärmt von seinen Nachbarn in der Kleinstadt. Dort bleibt der Schauspieler und Regisseur von Paparazzi verschont. So konnte er lange geheim halten, zum zweiten Mal Vater geworden zu sein.
Jonah Hill (42) schwärmt vom Leben jenseits Hollywoods. "Ich lebe in einer ganz kleinen Stadt bei San Diego, und es ist einfach toll dort, und meine Nachbarn sind unglaubliche Menschen", sagte der Schauspieler in dem Podcast "Smartless". Er sei dort vor drei Jahren hingezogen, nachdem er mit seiner Frau Olivia Millar das erste Kind begrüßt hatte. Dies verriet der "Wolf of Wall Street"-Star in dem Podcast seinen Schauspielkollegen Will Arnett (55), Jason Bateman (57) und Sean Hayes (55).