Schon vor ein paar Jahren: Jonah Hill hat Los Angeles den Rücken gekehrt. Er schwärmt von seinen Nachbarn in der Kleinstadt. Dort bleibt der Schauspieler und Regisseur von Paparazzi verschont. So konnte er lange geheim halten, zum zweiten Mal Vater geworden zu sein.

Jonah Hill (42) schwärmt vom Leben jenseits Hollywoods. "Ich lebe in einer ganz kleinen Stadt bei San Diego, und es ist einfach toll dort, und meine Nachbarn sind unglaubliche Menschen", sagte der Schauspieler in dem Podcast "Smartless". Er sei dort vor drei Jahren hingezogen, nachdem er mit seiner Frau Olivia Millar das erste Kind begrüßt hatte. Dies verriet der "Wolf of Wall Street"-Star in dem Podcast seinen Schauspielkollegen Will Arnett (55), Jason Bateman (57) und Sean Hayes (55).

"Ich wollte L.A. verlassen und meine Familie außerhalb von Los Angeles großziehen", fuhr Jonah Hill fort. Für seine Arbeit kann der Schauspieler und Regisseur in die Glitzerstadt pendeln.

"Sie verhalten sich mir gegenüber nie seltsam und fragen mich auch nie nach meinem Beruf oder so", schwärmte Jonah Hill über seine Nachbarn. Einer seiner Nachbarn, ein gewisser Dr. Sean, sei einer seiner besten Freunde. Der habe ihn nie über Hollywood ausgefragt oder wissen wollen, wie andere Promis denn privat so sind.

Jonah Hill schwärmt von Jugend in L.A.

Seine Jugend in Los Angeles will Jonah Hill aber nicht missen. "Man konnte in der Innenstadt Skateboard fahren oder sich in eine Filmpremiere einschleichen oder in einen Comedy-Club gehen und Chris Rock oder so etwas sehen", erinnerte er sich im Podcast.

"Man hatte Zugang zum Showbusiness, aber auch zu Punk, Skaten, Graffiti und all den anderen unartigen Sachen", fuhr er fort. "Und es gab noch kein Internet. Es war einfach großartig". Von dieser Zeit ließ sich Hill zu seinem Regiedebüt "Mid90s" inspirieren.

So gut konnte Jonah Hill sein Privatleben abschirmen

In den Jahren, in denen er in einer Kleinstadt lebt, konnte Jonah Hill sein Privatleben offenbar gut abschirmen. Denn heimlich still und leise hat er Olivia Millar geheiratet. Und ohne dass die Presse davon erfahren hat, bekam das Paar das zweite Kind.

Dass er mittlerweile verheiratet und ein zweifacher Vater ist, hat Jonah Hill erst kürzlich beiläufig verraten. In einem Gespräch mit Regielegende Martin Scorsese (83) für das "Interview Magazine" plauderte er dies in einem Nebensatz aus.

Martin Scorsese spielt eine Nebenrolle in Jonah Hills zweiter Regiearbeit "Outcome". Die Hollywood-Satire mit Keanu Reeves (61) und Cameron Diaz (53) ist am 10. April bei Apple TV gestartet.