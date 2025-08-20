Nach zwölf Jahren Pause: Dick Brave feiert bei der Giovanni Zarrella Show sein Comeback

Zwölf Jahre war Rockabilly-Star Dick Brave wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt kehrt er mit Haartolle und Vegas-Shirt zurück. Sein überraschendes Comeback feiert er in der "Giovanni Zarrella Show".
Dick Brave ist zurück! Der Rockabilly-Star, der mit seiner Mischung aus Rock'n'Roll, Retro-Charme und Live-Energie Kultstatus erlangte, meldet sich nach zwölf Jahren Funkstille zurück. Pop-Star Sasha (53) lässt seine Kunstfigur am Samstagabend (23. August) in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF erstmals wieder aufleben.