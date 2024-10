Schauspieler Helmut Zierl (70) und seine langjährige Partnerin Sabrina Böcker (40) haben Anfang Oktober im Standesamt Trittau, Schleswig-Holstein, geheiratet und anschließen mit mit Freunden und Familie im "Vitalia Seehotel" in Bad Segeberg gefeiert. Das bestätigte er nun der "Bild"-Zeitung.

Konkret sagten die beiden am 4. Oktober Ja. Und das aus gutem Grund, denn die Eheschließung sollte noch vor seinem 70. Geburtstag am 6. Oktober stattfinden. "Ich habe zwei Tage vor meinem runden Geburtstag Ja gesagt, weil ich noch in meinen 60ern heiraten wollte", verriet er dem Boulevardblatt.

Lesen Sie auch

Zweite Ehe für beide

Sowohl der gebürtige Schleswig-Holsteiner als auch die 30 Jahre jüngere Sozialpädagogin aus Hannover waren schon mal verheiratet. Von 1988 bis 2001 hielt seine Ehe mit Schauspielerin Christine Zierl (62). Aus dieser Verbindung stammen zwei Söhne (geb. 1992 und 1995). Ein weiterer Sohn stammt aus einer anderen Beziehung.

"Für uns beide ist es die zweite Ehe und wir beide wollten das eigentlich nicht. Aber ich habe ihr dann doch einen Antrag gemacht", sagte er und erklärte: "In der ganzen Zeit ist Sabrina rund dreieinhalbmal um die Welt gereist, um mich bei meinem Wohnort in Lütjensee [Schleswig-Holstein, Red.] zu sehen. Da habe ich mir gesagt: Bei dieser Frau - das muss wahre Liebe sein. Die muss ich jetzt heiraten." Eine Schwangerschaft sei nicht der Grund für den Antrag gewesen, fügte er hinzu.

Langjährige Fernbeziehung

Dass Sabrina "rund dreieinhalbmal um die Welt" reisen musste, um ihn zu sehen, liegt an der Tatsache, dass die beiden nicht permanent zusammenwohnen. "Sabrina und ich führen seit zwölf Jahren eine Fernbeziehung", erklärte der Schauspieler. Und das soll sich für das frischgebackene Ehepaar Zierl offenbar auch nicht wirklich ändern, aber immerhin: "Sabrina macht mehr Homeoffice jetzt, kann dadurch mehr Zeit bei mir verbringen."

Anfang 2025 steht ihnen erstmal wieder viel gemeinsame Zeit bevor, denn die Flitterwochen wollen sie laut Meldung "mit Inselhopping in der Südsee verbringen".