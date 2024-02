Nach Zwischenfall an Humboldt-Uni in Berlin: Olschowski würde im Südwesten bis zur Exmatrikulation gehen

Nach Zwischenfall an Humboldt-Uni in Berlin

1 Wissenschaftsministerin Olschowksi will keine antisemitischen Umtriebe an baden-württembergischen Hochschulen dulden. (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine israelische Richterin ist an der Berliner Humboldt-Universität von propalästinensischen Studenten aus dem Hörsaal gebuht worden. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski würde das nicht dulden.











Nachdem propalästinensische Studierende am Donnerstag die israelische Richterin Daphne Barak-Erez während einer Veranstaltung der Humboldt-Universität in Berlin durch Störungen zum Verlassen eines Podiums gezwungen haben, hat sich nun die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) zu Wort gemeldet. „Hochschulen sind Orte der Debatte und des freien Meinungsaustauschs – sie sind offene Räume der Begegnung. Es ist nicht hinnehmbar, dass Studierende, Lehrende oder Gäste aufgrund ihrer Herkunft oder Religion am Sprechen gehindert, eingeschüchtert oder sogar körperlich angegangen werden“, sagt sie.