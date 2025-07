Mit einem romantischen Schnappschuss von sich und ihrem Ehemann, signalisierte Sarah Connor (45), dass in ihrer Ehe alles rund läuft. Auch, wenn die Botschaft ihres aktuellen Albums "Freigeistin" anderes vermuten ließ.

Auf Instagram teilte die Sängerin ein inniges Foto mit dem Vater ihrer zwei jüngsten Kinder: Florian Fischer (50). Mit dem Ex-Boygroup-Sänger steht sie auf einer Anhöhe vor dem Meer und hält seine Hand. Beide tragen Abendroben, denn weiteren Postings zufolge besuchen Connor und der Künstleragent hier eine Hochzeit. Dazu verfasst sie die tiefschürfenden Worte: "Alles, was ich weiß ist, meine Liebe für Dich, ist tief wie das Meer..."

Sorge um ihren Beziehungsstatus unbegründet

Um ihre Ehe hatten sich Fans zuletzt Sorgen gemacht, weil Connor aus ihrem Leben ausbrechen zu wollen schien. In einer Pressemitteilung zu ihrem neuen Album "Freigeistin" wurde sie wie folgt zitiert: "Ich will wilde Nächte und meine Leichtigkeit zurück, ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird. (...) Meine Sehnsucht nach Aus- und Aufbruch dominiert dieses Album." Sie brauche ab und an Abstand - auch von ihrem Partner und ihren Kindern.

Jede Frau benötige Zeit für sich selbst, "ohne Social Media, ohne Kinder, ohne Freunde, ohne Beziehungen. Wir Frauen haben feine Antennen für die Bedürfnisse anderer, sind immer im Service-Modus, immer in Bereitschaft. Deshalb müssen wir uns auch mal ganz allein spüren, um unsere Batterien wieder aufladen zu können", erklärte sie im Interview mit der "Welt am Sonntag".

Im März hinterfragte Sarah Connor zudem auf ihrem Instagram-Account öffentlich das Prinzip der Monogamie: "Ich stelle Traditionen und lang gelernte Konzepte infrage. Ist Ehe noch zeitgemäß? Wie geht glücklich in einer langen Beziehung? Warum hat mir keiner gesagt, wie sehr es weh tut, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und kann man wirklich monogam sein?"

"Wilde Nächte"-Tournee kommt 2026

Im nächsten Jahr werden die Sängerin und ihr Ehemann tatsächlich nur wenig Zeit für Zweisamkeit haben: Die gebürtige Delmenhorsterin hat jüngst eine Open-Air-Tour für den Sommer 2026 angekündigt. "Wilde Nächte - Open Air 2026" lautet das Motto der Tournee, in deren Rahmen 15 Konzerte in Deutschland und Luxemburg stattfinden sollen. Los geht es am 7. Mai in Luxemburg. Davor plant Connor bereits 15 Städte auf ihrer "Arena Tour 2026".