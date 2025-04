Nach zwei Staffeln: The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco: Ihre neue Serie ist Geschichte

Die Welt kennt sie als Penny aus "The Big Bang Theory". Kaley Cuocos neuer Serie war jetzt weniger Erfolg beschieden. Nach zwei Staffeln endet "Based on a True Story".

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (39) muss einen beruflichen Rückschlag wegstecken. Der Streamingdienst Peacock, der zum US-Kanal NBC gehört, hat ihre Serie "Based on a True Story" nach nur zwei Staffeln abgesetzt, wie "Variety" meldet. Nach einigen verheißungsvollen Auftritten seit dem Ende der legendären Sitcom "The Big Bang Theory" scheint Cuocos Schauspielkarriere zuletzt ein wenig ins Stocken zu geraten.

"Based on a True Story" nach zwei Staffeln abgesetzt

Gründe zur Absetzung der True-Crime-Satire liefert Peacock nicht. Zuschauerzahlen veröffentlicht der Streamingdienst nicht. Eine erste Staffel erschien im Sommer 2023 und wurde auch in Deutschland auf ProSieben ausgestrahlt. Die zweite und letzte Season erschien im November in den USA.

Lesen Sie auch

In "Based on a True Story" geht es um das Ehepaar Ava (Cuoco) und Nathan Bartlett (Chris Messina). Sie entlarven einen Serienmörder, den Westside Ripper, doch statt zur Polizei zu gehen, beginnen sie, einen True-Crime-Podcast mit ihm aufzunehmen. In Staffel zwei kreuzt dann noch ein weiterer Mörder auf der Bildfläche auf und hält Ava und Nathan in Atem.

Kaley Cuocos Karriere nach "The Big Bang Theory"

Nach dem Ende der Sitcom "The Big Bang Theory", in der sie als Penny eine der Hauptrollen spielte, konnte Kaley Cuoco ab 2019 zunächst eine Reihe vielversprechender Schauspiel-Engagements ergattern. So wurde die HBO-Serie "The Flight Attendant" von der Kritik einhellig gelobt. Doch nach zwei Staffeln war - US-Medienberichten zufolge mit dem Einverständnis von Cuoco - wieder Schluss.

Auch den Comedy-Filmen "Meet Cute" und "Role Play", in denen Cuoco an der Seite von Pete Davidson und David Oyelowo spielte, waren keine sonderlich großen Erfolge beschieden. Wie es mit Cuocos Karriere weitergehen wird, bleibt daher abzuwarten. Aktuell ist die dreifach Emmy-nominierte Darstellerin noch als Sprecherin von Harley Quinn in der Animationsserie "Harley Quinn" sowie dem Spin-off "Kite Man: Hell Yeah!" beschäftigt.