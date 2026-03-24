"Star Trek: Starfleet Academy" endet trotz Kritikerlob nach zwei Staffeln. Der Streamingdienst Paramount+ setzt die Serie ab. Die Quoten blieben hinter den Erwartungen.

Das "Star Trek"-Universum steht vor einem bedeutenden Umbruch. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird die erst kürzlich gestartete Serie "Star Trek: Starfleet Academy" nach der kommenden zweiten Staffel enden. Die Nachricht kommt für viele überraschend, da die Produktion der zweiten Staffel bereits abgeschlossen ist, während das Finale der ersten Staffel erst vor wenigen Tagen ausgestrahlt wurde.

Gute Kritiken, schwache Quoten Trotz eines beachtlichen Kritikerlobs - die Serie hält derzeit eine Bewertung von 87 Prozent auf der Plattform Rotten Tomatoes - blieb der kommerzielle Erfolg offenbar hinter den Erwartungen zurück. Den Berichten zufolge gelang es keiner der zehn Episoden der ersten Staffel, sich in den wöchentlichen Nielsen-Streaming-Charts in den USA zu platzieren. Diese Diskrepanz zwischen qualitativer Anerkennung und tatsächlicher Reichweite dürfte einer der Hauptgründe für die Entscheidung von Paramount+ gewesen sein.

In einem gemeinsamen Statement zeigten sich die Co-Showrunner Alex Kurtzman und Noga Landau dennoch stolz auf das Erreichte. Es sei ein Privileg gewesen, Gene Roddenberrys Vision mit einer neuen Generation von Kadetten fortzuführen. Man befinde sich derzeit in der Postproduktion der zweiten Staffel und versprach den Fans, die Serie "stark zu Ende zu bringen".

Die Serie, die im 32. Jahrhundert angesiedelt ist, versammelte namhafte Talente wie Holly Hunter und Paul Giamatti vor der Kamera. Während Giamatti laut aktuellen Informationen in der zweiten Staffel nicht zurückkehren wird, soll der Rest des Casts die Geschichte der jungen Offiziersanwärter zu einem runden Abschluss führen.

Ungewisse Zukunft für das "Star Trek"-Franchise

Die Absetzung stellt einen historischen Wendepunkt für das moderne "Star Trek" dar. Seit dem Start von "Star Trek: Discovery" im Jahr 2017 befand sich fast kontinuierlich mindestens eine Realserie in Produktion. Mit dem Ende von "Starfleet Academy" und dem bereits feststehenden Abschluss von "Star Trek: Strange New Worlds" nach der fünften Staffel gibt es derzeit keine weiteren angekündigten Serienprojekte für den Streamingdienst.

Die Übernahme von Paramount durch Skydance Media könnte eine Rolle bei der strategischen Neuausrichtung spielen. Während die TV-Zukunft vorerst im Nebel liegt, dürfen Fans noch auf die Kinoleinwand hoffen, wo ein neuer Film für das Jahr 2027 in Planung sein soll.

Wann genau die finale zweite Staffel von "Starfleet Academy" ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.