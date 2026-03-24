"Star Trek: Starfleet Academy" endet trotz Kritikerlob nach zwei Staffeln. Der Streamingdienst Paramount+ setzt die Serie ab. Die Quoten blieben hinter den Erwartungen.
Das "Star Trek"-Universum steht vor einem bedeutenden Umbruch. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird die erst kürzlich gestartete Serie "Star Trek: Starfleet Academy" nach der kommenden zweiten Staffel enden. Die Nachricht kommt für viele überraschend, da die Produktion der zweiten Staffel bereits abgeschlossen ist, während das Finale der ersten Staffel erst vor wenigen Tagen ausgestrahlt wurde.