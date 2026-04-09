Jahrzehnte nach ihrem Ausstieg aus "Baywatch" spricht Nicole Eggert offen über die wahren Gründe. Aufgrund eines geplatzten Spin-offs entschloss sich die Schauspielerin, die Kultserie nach zwei Staffeln zu verlassen.
Nicole Eggert (54) hat verraten, warum sie nach nur zwei Staffeln die Erfolgsserie "Baywatch" verließ. Der Schauspielerin war ursprünglich zugesichert worden, dass sie Teil eines geplanten Spin-offs sein würde, doch das Projekt wurde nie umgesetzt. In dem Podcast "Still Here Hollywood" berichtete die 54-Jährige von ihrer Zeit in der 1980er-Jahre Sitcom "Charles in Charge". Der ausführende Produzent der Serie, Al Burton, nahm Kontakt zu den Machern von "Baywatch" auf. So sei schließlich die Idee für ein eigenes Spin-off entstanden.