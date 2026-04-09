Jahrzehnte nach ihrem Ausstieg aus "Baywatch" spricht Nicole Eggert offen über die wahren Gründe. Aufgrund eines geplatzten Spin-offs entschloss sich die Schauspielerin, die Kultserie nach zwei Staffeln zu verlassen.

Nicole Eggert (54) hat verraten, warum sie nach nur zwei Staffeln die Erfolgsserie "Baywatch" verließ. Der Schauspielerin war ursprünglich zugesichert worden, dass sie Teil eines geplanten Spin-offs sein würde, doch das Projekt wurde nie umgesetzt. In dem Podcast "Still Here Hollywood" berichtete die 54-Jährige von ihrer Zeit in der 1980er-Jahre Sitcom "Charles in Charge". Der ausführende Produzent der Serie, Al Burton, nahm Kontakt zu den Machern von "Baywatch" auf. So sei schließlich die Idee für ein eigenes Spin-off entstanden.

Laut Eggert wollten die Verantwortlichen eine Serie im Stil von "Beverly Hills 90210" entwickeln, die allerdings am Strand spielen sollte. "Er sagte: 'Ich möchte, dass Nicole dabei ist.' Und dann David Charvet (53) - sie wollten mit uns ein Spin-off machen. Im Mittelpunkt der Serie stand eine Highschool am Strand, an der man zur Rettungsschwimmerin ausgebildet wird, erinnerte sie sich. "Es sollte etwas ganz Eigenes werden." Begeistert von dieser Idee schloss sich Eggert voller Vorfreude dem "Baywatch"-Cast an - in der Erwartung, dass das Spin-off bald Realität werden würde.

Erfolg von "Baywatch" verhinderte Spin-off

Eggert erzählte weiter, dass "Baywatch" in dem Moment, als sie zu Beginn der dritten Staffel zum Cast stieß, zu einem globalen Erfolg avancierte. Der enorme Zuspruch habe jedoch zugleich die Spin-off-Pläne zunichte gemacht. "Sie sagten so etwas wie: 'Ein Spin-off? Auf keinen Fall! Das hier funktioniert und wir wollen, dass es so bleibt!'", erinnerte sich Eggert.

"Nach zwei Staffeln habe ich mich also höflich zurückgezogen, weil es nicht wirklich das war, wofür ich unterschrieben hatte", erklärte sie. Damals war Eggert gerade einmal 20 Jahre alt - heute räumt sie ein, dass ihr Ausstieg aus heutiger Sicht überstürzt gewesen sei. "Ich hatte diese verrückte Vorstellung im Kopf, dass ich mich, wenn ich die Serie verlasse, von dem Stigma lösen könnte, das die Serie uns allen als Schauspielern aufgebrummt hatte, was mittlerweile ja ein echtes Problem ist", erzählte Eggert.

Anschließend reflektierte sie selbstkritisch: "Aber mit 20 Jahren ... wenn ich zurückgehen und mit dieser 20-Jährigen sprechen könnte ..."

"Baywatch" lief mehr als 10 Jahre im Fernsehen

Die Kultserie "Baywatch" lief von 1989 bis 2001 und brachte es auf insgesamt elf Staffeln. Die Hauptrollen spielten damals David Hasselhoff (73) und Pamela Anderson (58), die das Format weltweit bekannt machten. Aus dem Erfolg ging das Spin-off "Baywatch Nights" hervor, das zwischen 1995 und 1997 zwei Staffeln lang im Fernsehen lief.

2017 folgte eine Kinoadaption mit Dwayne Johnson (53), die an den Erfolg des Originals jedoch nicht anknüpfen konnte. Derzeit entsteht ein Reboot der Serie, für das unter anderem Stephen Amell, Shay Mitchell und Brooks Nader vor der Kamera stehen.