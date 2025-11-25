Nach zwei Jahren: Sarah Victoria Schalow verlässt Alles was zählt

Nach zwei Jahren verabschiedet sich Sarah Victoria Schalow von "Alles was zählt". Ihre Rolle Hanna zieht es nach Ibiza, wo sie als Club-Managerin durchstarten will. Für die Schauspielerin ist der Abschied nicht leicht - besonders das Team wird ihr fehlen.
Loslassen, um etwas Neues zu wagen - das hat sich Schauspielerin Sarah Victoria Schalow (41) vorgenommen. Nach zwei Jahren bei "Alles was zählt" endet ihr Kapitel in der RTL-Serie. Ihre Rolle Hanna nimmt das Jobangebot aus Ibiza an und kehrt Essen den Rücken. Ein emotionaler Abschied, der bereits auf RTL+ zu sehen ist.