Nach zwei Jahren: Sarah Victoria Schalow verlässt Alles was zählt

Nach zwei Jahren verabschiedet sich Sarah Victoria Schalow von "Alles was zählt". Ihre Rolle Hanna zieht es nach Ibiza, wo sie als Club-Managerin durchstarten will. Für die Schauspielerin ist der Abschied nicht leicht - besonders das Team wird ihr fehlen.

Loslassen, um etwas Neues zu wagen - das hat sich Schauspielerin Sarah Victoria Schalow (41) vorgenommen. Nach zwei Jahren bei "Alles was zählt" endet ihr Kapitel in der RTL-Serie. Ihre Rolle Hanna nimmt das Jobangebot aus Ibiza an und kehrt Essen den Rücken. Ein emotionaler Abschied, der bereits auf RTL+ zu sehen ist.

Bevor Hanna ihre Koffer packt, um auf der Balearen-Insel als Club-Managerin durchzustarten, gibt sie im Prunkwerk noch eine letzte Abschiedsfeier. Mit ihren Freundinnen schwelgt sie in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Dabei wird ihr bewusst: Es ist gar nicht so einfach, loszulassen, wenn man so viele tolle Menschen kennengelernt hat.

Sarah Victoria Schalow: "Das Team werde ich vermissen"

Diese Gefühle teilt auch Sarah Victoria Schalow mit ihrer Rolle. Im Interview mit RTL wird deutlich, wie sehr ihr der Abschied vom Set zu schaffen macht. "Das Team werde ich vermissen. Es ist so ein unfassbar großartiges Team", so die Schauspielerin. Nach zwei intensiven Jahren, in denen sie die Rolle der Hanna verkörpert hat, fällt ihr der Abschied sichtlich schwer.

Neue Herausforderungen warten

Während ihre Rolle Hanna bald auf Ibiza ein neues Kapitel aufschlägt, warten auch auf Sarah Victoria Schalow neue berufliche Herausforderungen. Nach zwei Jahren "Alles was zählt" ist sie bereit für frische Projekte und neue Aufgaben vor der Kamera. Was genau die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten.

Bis es so weit ist, können Fans die Schauspielerin aber noch in einigen Folgen sehen. Ganz verabschieden muss man sich also noch nicht sofort. Am 1. Dezember flimmert Sarah Victoria Schalow dann zum letzten Mal als Hanna über die Bildschirme.

Letzte Folge bereits verfügbar

Wer nicht so lange warten möchte, hat die Möglichkeit, die Abschiedsfolge bereits jetzt anzuschauen. Auf RTL+ ist die Episode schon zum Streamen verfügbar. Dort gibt es die Folgen von "Alles was zählt" bis zu sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung.