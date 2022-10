1 Tausende Läufer beim Bietigheimer Silvesterlauf. Foto: imago images/Baumann/Hansjürgen Britsch

Er gehört zu den größten und bestbesetzenden Silvesterläufen der Republik: nun haben die Vorbereitungen auf das traditionelle Sportevent zum Jahresende in Bietigheim begonnen.















Läuferinnen und Läufer dürfte das, was die fünf Vereine aus Bietigheim, Besigheim, Bönnigheim und der Förderkreis Leichtathletik an Neckar und Enz am Dienstag verkündet haben freuen: der Bietigheimer Silvesterlauf findet statt.

Die Vorbereitungen für die 40. Ausgabe seien in vollem Gange, teilen die Organisatoren mit. Deren Chef, Gerhard Müller, gibt sich optimistisch: „Wir sind guter Dinge und gehen fest davon aus, dass der Silvesterlauf wie gewohnt stattfinden kann.“ Das hoffen sicherlich auch Tausende Sportbegeisterte, die in den vergangenen beiden Jahren auf ihren traditionellen Jahresausklang verzichten mussten. Die Veranstaltung war zweimal in Folge wegen der Coronapandemie abgesagt worden. Der Bietigheimer Silvesterlauf gehört zu den bestbesetzten und größten Silvesterläufen der Republik. Unter anderen gingen hier auch schon ehemalige Olympiateilnehmer an den Start.

Unter dem Motto „Happy Running“ werden am Silvesternachmittag ab 14 Uhr wieder Tausende Laufbegeisterte unter dem Viadukt an der Enz den 11,1 Kilometer- Kurs in Angriff nehmen, so hoffen es die Veranstalter. Neben den Einzelstarts sind wieder die Silvesterlauf-Staffeln geplant, außer der Staffel für Schul- und Vereinsteams der Jahrgänge 2010 bis 2003 gibt es einen Wettbewerb für reine Frauenteams. Die drei Teilstrecken betragen 4,9 Kilometer, 3,3 Kilometer und 2,9 Kilometer. Der Start erfolgt gemeinsam mit allen anderen Teilnehmern unter dem Viadukt.

Anmeldungen für den 40. Silvesterlauf sind über das Online- Meldeportal bis zwei Stunden vor dem Start möglich. Schnellstarter, die sich bis zum 31. Oktober anmelden, zahlen nur 20 Euro. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.bietigheimersilvesterlauf.de.