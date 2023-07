33 So voll war der Marktplatz lange nicht mehr. Foto: Stefanie Schlecht

Zweimal musste die große Sause in der Innenstadt ausfallen. Umso stärker war der Publikumszuspruch jetzt. Bei bestem Sommerwetter füllten die Menschen die Plätze, Straßen und Gassen. Im Fokus standen zudem die Partnerstädte.









Was für ein Traumwetter an allen drei Stadtfest-Tagen. Beste Voraussetzungen für die Wiedergeburt der großen Sause. Auf mehreren Bühnen zwischen Pestalozzihof und Elbenplatz wurde mächtig gerockt, an unzähligen Gastroständen gab es allerlei Kulinarisches, zudem lockten ein Flohmarkt und der Verkaufsoffene Sonntag die Besucher an. Verantwortliche, Veranstalter und Vereine waren sich einig: Der Nachholbedarf war riesig, die Menschen froh, nach so langer Zeit wieder unbekümmert feiern zu können.