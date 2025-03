Nach zwei Jahren Beziehung: Reality-TV-Stars Fabio Knez und Darya Strelnikova sind verlobt

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) haben sich verlobt. Auf ihren Instagram-Accounts verkündeten die Reality-TV-Stars, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen. "Eine Liebesgeschichte, die nun mit einem Ring besiegelt wird", schrieb das Paar zu mehreren Bildern, die es am Strand zeigen. Strelnikova trägt dabei einen Verlobungsring.

Reality-TV-Stars gratulieren

Neben zahlreichen Fans meldeten sich auch Reality-TV-Kollegen und -kolleginnen in den Kommentaren zu Wort und gratulierten dem frisch verlobten Paar. "Oh mein Gott, mega! Glückwunsch, ihr zwei Herzen", kommentierte etwa die diesjährige "Let's Dance"-Kandidatin Leyla Lahouar (28), während die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2023, Yeliz Koc (31), schrieb: "Oh mein Gott, wie schön! Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen!" Influencerin und TV-Moderatorin Cathy Hummels (37) hinterließ ein "Glückwunsch" und drei rote Herzen.

Ihre Liebe begann im Fernsehen

Knez und Strelnikova hatten sich 2023 in der Datingshow "Are You The One - Reality Stars in Love" kennengelernt. Das Paar schien von Anfang an auf einer Wellenlänge zu sein, jedoch musste Strelnikova mit ihrem "Perfect Match" Danilo Cristilli (28) vorzeitig die Show verlassen. Beim großen Wiedersehen der von Sophia Thomalla (35) moderierten Show bestätigten Knez und Strelnikova schließlich ihre Beziehung.

Fabio Knez wurde 2022 durch seine Teilnahme an "Make Love, Fake Love" bekannt. Danach folgten weitere Auftritte, unter anderem bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Darya Strelnikova erlangte 2015 durch ihre Teilnahme an der zehnten Staffel von "Germany's next Topmodel" Bekanntheit.