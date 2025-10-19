Nach zwei Fehlgeburten: DSDS-Star Aneta Sablik ist schwanger

Die ehemalige "DSDS"-Siegerin Aneta Sablik hat schwere Zeiten hinter sich. Zwei Kinder verlor die Sängerin bereits. Nun ist sie wieder schwanger - doch die Sorge schwingt mit.
Aneta Sablik (36) hat frohe Nachrichten zu verkünden: Die "DSDS"-Gewinnerin von 2014 ist im fünften Monat schwanger. Wie sie im RTL-Interview verriet, bereitet ihr die Schwangerschaft jedoch auch Sorgen - Sablik erlitt bereits zwei Fehlgeburten. "Ich habe Angst davor, dass es nochmal passieren könnte und bete jeden Tag zu Gott, dass alles gut geht", schilderte sie ihre Gefühlslage. Das Baby erwartet sie mit ihrem Freund Jakob (39), der seit acht Monaten an ihrer Seite ist.