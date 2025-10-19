Nach zwei Fehlgeburten: DSDS-Star Aneta Sablik ist schwanger

Die ehemalige "DSDS"-Siegerin Aneta Sablik hat schwere Zeiten hinter sich. Zwei Kinder verlor die Sängerin bereits. Nun ist sie wieder schwanger - doch die Sorge schwingt mit.

Aneta Sablik (36) hat frohe Nachrichten zu verkünden: Die "DSDS"-Gewinnerin von 2014 ist im fünften Monat schwanger. Wie sie im RTL-Interview verriet, bereitet ihr die Schwangerschaft jedoch auch Sorgen - Sablik erlitt bereits zwei Fehlgeburten. "Ich habe Angst davor, dass es nochmal passieren könnte und bete jeden Tag zu Gott, dass alles gut geht", schilderte sie ihre Gefühlslage. Das Baby erwartet sie mit ihrem Freund Jakob (39), der seit acht Monaten an ihrer Seite ist.

Sie glaubte selbst nicht mehr daran Die Sängerin habe nach den Fehlgeburten "nicht mehr damit gerechnet", noch einmal ein Kind zu erwarten. Zum ersten Mal hat sie in ihren frühen 20ern ein Kind verloren, als sie mit ihrem ersten Freund liiert war. "Ein Teil von mir ist damals auch gestorben", erzählte sie. Einen zweiten Schicksalsschlag musste sie während ihrer Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" bewältigen.

Die erneute Schwangerschaft deutet Sablik als "Zeichen von Gott". Darüber freue sich auch ihre Familie. "Sie hatten schon gar nicht mehr daran geglaubt. Meine Oma hat mal gesagt: 'Du wirst niemals ein Kind haben.' Dafür hätte ich ja zwei Hunde. Jetzt kriegt sie doch noch ein Enkelkind", so die ehemalige Castingshow-Siegerin.

Tatsächlich sei die Schwangerschaft nicht geplant gewesen, sie und ihr Partner hätten die Dinge auf sich zukommen lassen. Für die kommenden Monate hat Sablik jedoch strikte Pläne. Berufliche Verpflichtungen stelle sie erstmal hintenan. "Diesmal nehme ich alles ernster", sagt sie. "Das Privatleben geht vor."

"Ich war am Boden zerstört"

Ihre Fehlgeburt während ihrer "DSDS"-Teilnahme hatte Sablik 2024 in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung öffentlich gemacht. "Es war eine sehr emotionale und harte Zeit. Ich stand kurz davor, in die Motto-Shows einzuziehen. Dann kam dieses traumatische Erlebnis", berichtete sie. Im März 2024 habe sie sich über den positiven Schwangerschaftstest gefreut. Nach mehreren Untersuchungen stellte der Arzt jedoch fest, dass das Baby nicht mehr lebte.

"Ich war am Boden zerstört", so Sablik. Dennoch entschied sie sich damals, ihre "DSDS"-Teilnahme fortzusetzen. Sie fühle sich schuldig, das Kind verloren zu haben, da sie Probleme mit ihrem Körperbild gehabt habe. "Ich hatte vor der festgestellten Schwangerschaft daher mit Bulimie zu kämpfen. Heute bin ich mir sicher, dass das damit zusammenhängt", sagte sie.