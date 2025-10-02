Nach zwei Beziehungsjahren: Emily in Paris-Stars Ashley Park und Paul Forman haben sich getrennt

Für Ashley Park und Paul Forman ist die gemeinsame Liebesgeschichte zu Ende. Die beiden "Emily in Paris"-Stars haben sich nach knapp zwei Jahren Beziehung getrennt. Erst im August schwärmte die Schauspielerin noch in höchsten Tönen von ihrem Partner - im September dann offenbar das Aus.
Die Liebe zwischen Ashley Park (34) und Paul Forman (31) ist Geschichte. Das bestätigt das US-Magazin "People" unter Berufung auf eigene Quellen. Wie "TMZ" zuerst berichtete, sollen sich die beiden "Emily in Paris"-Kollegen bereits im September getrennt haben - nach knapp zwei Jahren Beziehung. Vertreter der beiden Schauspieler wollten sich bislang nicht dazu äußern.