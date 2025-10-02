Nach zwei Beziehungsjahren: Emily in Paris-Stars Ashley Park und Paul Forman haben sich getrennt

Für Ashley Park und Paul Forman ist die gemeinsame Liebesgeschichte zu Ende. Die beiden "Emily in Paris"-Stars haben sich nach knapp zwei Jahren Beziehung getrennt. Erst im August schwärmte die Schauspielerin noch in höchsten Tönen von ihrem Partner - im September dann offenbar das Aus.

Die Liebe zwischen Ashley Park (34) und Paul Forman (31) ist Geschichte. Das bestätigt das US-Magazin "People" unter Berufung auf eigene Quellen. Wie "TMZ" zuerst berichtete, sollen sich die beiden "Emily in Paris"-Kollegen bereits im September getrennt haben - nach knapp zwei Jahren Beziehung. Vertreter der beiden Schauspieler wollten sich bislang nicht dazu äußern.

Erste Trennungsgerüchte kamen auf, als Park Ende September allein zur Hochzeit von Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) erschien. Stattdessen war sie in Begleitung von Freundinnen wie Cara Delevingne (33) und Nina Dobrev (36) sowie Make-up-Artistin Jenna Nicole unterwegs.

Vom heimlichem Händchenhalten bis zur Instagram-Bestätigung

Die Romanze zwischen Park und Forman begann im Herbst 2023. Erstmals wurden die beiden im Oktober jenes Jahres bei einem Dinner-Event in Los Angeles gesichtet - Händchen haltend. Doch öffentlich äußerten sie sich zunächst nicht zu ihrer Beziehung. Das änderte sich erst im Januar 2024, als Park nach einem dramatischen Gesundheitsvorfall die Katze aus dem Sack ließ.

Die Schauspielerin erlitt einen septischen Schock und musste ins Krankenhaus. In einem ausführlichen Instagram-Post bedankte sie sich bei Forman dafür, dass er "bedingungslos an ihrer Seite" gewesen sei. Dazu veröffentlichte sie berührende Fotos, die zeigten, wie Forman sie im Krankenbett küsste und ihre Hand hielt. Wenige Wochen später machte Park die Beziehung dann ganz offiziell: Sie postete ein Kussfoto mit Forman und lobte ihn erneut dafür, immer für sie da zu sein.

"Ich wollte nie wieder einen Schauspieler daten"

Noch im August dieses Jahres sprach Park in einem Cover-Interview mit "Cosmopolitan" in den höchsten Tönen über ihren Partner. Dabei gestand sie, dass sie sich eigentlich geschworen hatte, "nie wieder einen Schauspieler zu daten". Doch Forman habe sie eines Besseren belehrt. "Einer der Gründe, warum ich mit ihm befreundet sein wollte und mich schließlich in ihn verliebt habe, ist, dass er als Kollege und Freund so großzügig und freundlich ist", erklärte sie dem Magazin. "Ich war noch nie mit einem heterosexuellen weißen Mann zusammen, der großzügiger oder besser am Set war. Niemals."

Auch Forman schwärmte 2024 im Interview mit "People" von der gemeinsamen Arbeit mit Park. Es bedeute ihm "die Welt", dass er an ihrer Seite ihren Liebhaber in "Emily in Paris" spielen dürfe. "Der Beziehungsteil geschah nach den Dreharbeiten, aber ich habe diese Unterstützung von Anfang an gespürt", verriet er. "Sie ist so großzügig, so unterstützend. Als Kollege habe ich so viel Glück, mit ihr zu arbeiten - unabhängig von unserer Beziehung." Und er fügte hinzu: "Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt."

Gemeinsamer Auftritt in Staffel fünf steht bevor

Wie es nun zwischen den beiden am Set weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht: Sowohl Park als auch Forman werden in der fünften Staffel von "Emily in Paris" zu sehen sein, die am 18. Dezember bei Netflix startet. Die Dreharbeiten dürften zum Zeitpunkt der Trennung bereits abgeschlossen gewesen sein, sodass die beiden zumindest während der Produktion noch ein Paar waren.