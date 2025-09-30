Nach Zusammenbruch: Messy-Sängerin Lola Young sagt alle Auftritte ab

Drei Tage nach ihrem Zusammenbruch während des Musikfestivals All Things Go im Big Apple taucht "Messy"-Star Lola Young offiziell ab. Sie brauche Zeit, um an sich selbst zu arbeiten.

Die gefeierte Newcomerin Lola Young veröffentlichte am 19. September noch ihr neues Album "I'm Only F**king Myself". Jetzt verkündete die 24-Jährige ihren Rückzug. Die Sängerin teilte bei Instagram mit, sie werde "alles absagen". Drei Tage zuvor war die Musikerin bei einem Musikfestival in New York auf der Bühne zusammengebrochen. Während des Konzerts sprach sie davon, dass sie "ein paar schwierige Tage" hatte.

Die "Messy"-Chartstürmerin sagte online, sie brauche Zeit, um "an mir selbst zu arbeiten und stärker zurückzukommen", und cancelte alle bevorstehenden Tourtermine. "Ich werde für eine Weile weg sein. Es schmerzt mich, sagen zu müssen, dass ich alles für die absehbare Zukunft absagen muss", informierte die britische Singer-Songwriterin. "Danke für all die Liebe und Unterstützung."

Young betonte, dass es ihr "so leid tut, alle zu enttäuschen", die bereits ein Konzertticket gekauft hatten, und dass "es mich mehr schmerzt, als ihr euch vorstellen könnt". Sie fügte hinzu, dass die Fans "natürlich" Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung haben. Lola Young plante eine UK-Tournee, die am 6. Oktober beginnen und zehn Konzerte in 13 Tagen umfassen sollte. Im Anschluss sollte sie bis Dezember mehr als 20 Konzerte in Nordamerika geben.

Gründe für ihre Pause liefert die Sängerin nicht. "Ich hoffe wirklich, dass ihr mir eine zweite Chance gebt, wenn ich etwas Zeit hatte, an mir zu arbeiten und gestärkt zurückzukommen", schrieb sie abschließend.

Kampf gegen die Kokainsucht

Mit "Messy" eroberte Lola Young 2024 die Charts, während sie zeitgleich mit ihrer Drogensucht kämpfte. In einem Interview mit der Zeitung "The Guardian" sprach sie erst Mitte September über ihre Kokainabhängigkeit. "Es war ein Kampf - ich musste definitiv an meiner inneren Heilung arbeiten, während ich gleichzeitig auf Tour war. (...) Ich musste eine Zeit lang Abstand nehmen, um mit all dem fertigzuwerden." Mit der Sucht hatte sie, wie sie sagt, "schon lange" zu tun. Doch nur wenige Monate später, im Januar, stand die Britin wieder auf der Bühne.

Bereits 2022 hatte die junge Sängerin öffentlich über ihre psychische Gesundheit gesprochen. Auf Instagram teilte sie damals mit, dass sie schon mit 17 Jahren die Diagnose Schizoaffektive Störung erhielt.