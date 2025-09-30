Nach Zusammenbruch: Messy-Sängerin Lola Young sagt alle Auftritte ab

Drei Tage nach ihrem Zusammenbruch während des Musikfestivals All Things Go im Big Apple taucht "Messy"-Star Lola Young offiziell ab. Sie brauche Zeit, um an sich selbst zu arbeiten.
Die gefeierte Newcomerin Lola Young veröffentlichte am 19. September noch ihr neues Album "I'm Only F**king Myself". Jetzt verkündete die 24-Jährige ihren Rückzug. Die Sängerin teilte bei Instagram mit, sie werde "alles absagen". Drei Tage zuvor war die Musikerin bei einem Musikfestival in New York auf der Bühne zusammengebrochen. Während des Konzerts sprach sie davon, dass sie "ein paar schwierige Tage" hatte.