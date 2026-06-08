2 Die Spieler aus Dänemark und der Ukraine schirmen Christian Eriksen nach seinem Zusammenbruch ab. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Wie geht es Christian Eriksen? Das fragen sich alle nach dem erneuten Zusammenbruch des dänischen Fußball-Stars. Der Teamarzt der Dänen gibt ein Update.











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Wolfsburg - Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen hat seinen erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld offenbar gut überstanden. Der dänische Verband DBU veröffentlichte am Morgen danach ein Statement des Nationalmannschaftsarztes Morton Boesen. "Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann", heißt es darin.