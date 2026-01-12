Nach zuletzt zwei Todesfällen: Stars wie Mark Ruffalo protestieren bei den Golden Globes gegen ICE

Bei den Golden Globes 2026 nutzten eine Reihe von Hollywoodstars den roten Teppich für politischen Protest. Mark Ruffalo etwa erinnerte mit einem Anstecker an eine von der US-Einwanderungsbehörde ICE getötete Frau.
Der rote Teppich der 83. Golden Globe Awards wurde am 11. Januar zur politischen Bühne. Mehrere Hollywoodstars zeigten im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles mit Ansteckern Haltung gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. "Be Good" oder auch "ICE Out" stand auf den Pins. Hinter dem stillen Protest verbergen sich zwei Tragödien.