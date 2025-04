Nach Zollpaket der USA: Handelsplätze in Asien schließen Börsentag mit Rekordeinbrüchen

1 Auch der Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) leidet nach den Zollankündigungen Trumps und der Reaktion aus China. Foto: AP/Ahn Young-joon

Der erste Handelstag der Woche ist an den Börsen in Asien infolge der umfassenden Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump und der harten chinesischen Reaktion darauf mit Rekordeinbrüchen geendet. Hongkong schloss am Montag mit einem Verlust von mehr als 13 Prozent und verzeichnete den schwärzesten Tag seit fast drei Jahrzehnten. Der Handelsplatz Taipeh erlebte mit einem Minus von 9,7 Prozent sogar den schwersten Einbruch seiner Geschichte. Tokio büßte fast acht Prozent ein.