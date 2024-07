Nach zehn Jahren: Mein Freund: Prinz Harry verabschiedet Vorstand der Invictus Games

Prinz Harrys (39) Herzensprojekt, die Invictus Games, bekommen einen neuen Geschäftsführer. Dominic Reid, der seit der Gründung vor zehn Jahren der CEO des Events war, tritt zurück. Es sei "Zeit, dass jemand Neues diese wichtige Bewegung in ihr zweites kraftvolles Jahrzehnt führt", begründete er sein Ausscheiden auf der Website der Organisation.

Es sei "ein Privileg" gewesen, "eng mit Prinz Harry zusammenzuarbeiten. "Sein Konzept, seine Leidenschaft und seine Tatkraft haben maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen", betonte Reid.

Prinz Harry dankt seinem "Freund"

Prinz Harry veröffentlichte seinerseits eine Erklärung, in der er Dominic Reids Engagement lobend hervorhob. "Ich bin meinem Freund Dominic unendlich dankbar, dessen Engagement und Führung die Invictus Games von einer ehrgeizigen Idee zu einer international anerkannten Bewegung gemacht haben", hieß es.

Der Unternehmer habe "einen jahrzehntelangen, unermüdlichen Einsatz für die Invictus Games Foundation" geleistet und der Royal sei glücklich, mit ihm gearbeitet zu haben. Wer der neue CEO der Invictus Games wird, ist noch nicht bekannt.

Sportereignis für Soldaten

Die Invictus Games, die 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen worden, sind ein Sportereignis für Soldaten, die im Dienst körperliche oder seelische Verwunderungen erlitten haben. Die Veteranen treten unter anderem in Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Rollstuhlbasketball an. Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmenden aus 23 Nationen bei ihrer Rehabilitation zu unterstützen. Die nächsten Invictus Games finden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler in Kanada statt.