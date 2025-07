Wolke Hegenbarth (45) und ihr Lebensgefährte Oliver Vaid (39) haben den Bund fürs Leben geschlossen. "Ja, wir haben geheiratet", bestätigt die Schauspielerin der Zeitschrift "Bunte". Die standesamtliche Trauung fand bereits vor einigen Monaten im engsten Kreis in Berlin statt.

Weitere Details zur Hochzeit behält die "Mein Leben & Ich"-Darstellerin für sich. Bereits seit zehn Jahren ist sie mit Vaid zusammen, fünf davon verlobt. 2019 kam ihr gemeinsamer Sohn Avi zur Welt.

Alles begann auf dem Fischmarkt

Anlässlich ihres zehnten Jahrestags erinnerte sich Hegenbarth vergangenen Monat auf Instagram an das erste Kennenlernen mit ihrem Partner. Demnach habe er sie am 21. Juni 2015 um fünf Uhr morgens auf dem Hamburger Fischmarkt nach ihrer Telefonnummer gefragt. "Vielleicht nicht direkt der Anfang unserer Beziehung - aber irgendwie auch schon. Was so eine kleine Entscheidung im mehr oder weniger Vollrausch so für Auswirkungen haben kann", schrieb die 45-Jährige schmunzelnd.

Seitdem sei aus dem Paar eine Einheit geworden. Man müsse sich "Raum und Zeit ohneeinander" geben, um sich vermissen zu können, nicht alles sagen, was man denkt - und verstehen, dass der Partner nicht alles kann. "Am Ende ist es, glaube ich, eine Entscheidung. Eine Entscheidung füreinander. Immer wieder. Eine Entscheidung für eine Familie und eine Entscheidung, die Verantwortung dafür zu tragen", fasste sie ihr Beziehungsgeheimnis zusammen.

Zweite Ehe für Hegenbarth

Für Wolke Hegenbarth ist es die zweite Ehe: 2001 heiratete sie mit 18 Jahren Justin Bryan, 2012 ließen sie sich scheiden. Nach der standesamtlichen Trauung mit Oliver Vaid träumt der Serienstar auch noch von einer großen Hochzeitsfeier in Indien, der Heimat ihres Schwiegervaters. "Mit welcher Passion dort über mehrere Tage gefeiert wird, ist unglaublich. Diese Erfahrung möchte ich auch an meine Familie und Freunde weitergeben", erklärte sie "Bunte" bereits 2021.

Hegenbarth wurde durch die RTL-Comedyserie "Mein Leben & Ich" bekannt, in der sie von 2001 bis 2009 die Hauptrolle spielte. Seitdem war sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem fünf Jahre in der ARD-Vorabendkrimiserie "Alles Klara" (2012-2017) und der Fernsehreihe "Toni, männlich, Hebamme" (2019-2024).