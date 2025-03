Nach zehn Jahren beim Erfolgsquiz: ARD setzt Wer weiß denn sowas? nach Elton-Aus fort

Fans der beliebten Quizshow "Wer weiß denn sowas?" können aufatmen: Trotz Eltons (53) überraschendem Ausstieg wird das Format fortgesetzt. Die ARD bestätigte dies auf Nachfrage von spot on news: "Die beliebte Quizsendung 'Wer weiß denn sowas?' wird in bewährter Form und natürlich mit Bernhard Hoëcker fortgesetzt."

Der Moderator hatte am Dienstag seinen Abschied nach zehn Jahren als Teamkapitän verkündet. "Ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben", erklärte Elton in einer Mitteilung.

Bewährtes Konzept bleibt erhalten

Die Formulierung "in bewährter Form" des Sendersprechers lässt darauf schließen, dass am grundlegenden Konzept der Sendung keine Änderungen vorgenommen werden. Die Quizshow, die von Kai Pflaume (57) moderiert wird, erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit beim Publikum. Die aktuelle Staffel läuft noch bis zum 22. April von Montag bis Freitag um 18 Uhr. Täglich verfolgen durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Vorabend-Format, was einem Marktanteil von 20 Prozent entspricht.

Bernhard Hoëcker (54), der seit Beginn der Sendung 2015 als Teamkapitän gegen Elton antritt, wird dem Format erhalten bleiben. Wer künftig als Gegenspieler fungieren wird, ließ der Sender offen. Man werde die Nachfolge "rechtzeitig bekannt geben", heißt es lediglich.

Emotionaler Abschied steht bevor

Elton wird noch bis Ende der aktuellen Staffel zu sehen sein. Am 26. April soll er mit einer großen Samstagabend-Sonderausgabe um 20:15 Uhr gebührend verabschiedet werden. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl würdigte sein Engagement: "Elton hat dieser Sendung mit seiner authentischen und lockeren Art viel Charme, Witz und Herz gegeben."

In seiner Zeit bei "Wer weiß denn sowas?" hat Elton 545 Shows gewonnen - bei insgesamt fast 1.300 Ausgaben. Andreas Gerling, ARD-Koordinator Unterhaltung, ernannte ihn daher zum "Ehrenspielführer" der Sendung.