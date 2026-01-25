Nach zehn Jahren Abstinenz: Natasha Lyonne macht Rückfall öffentlich

Zehn Jahre lang hatte Natasha Lyonne ihre Sucht im Griff. Jetzt macht die Schauspielerin öffentlich, dass sie rückfällig geworden ist. Auf X wendet sie sich mit bewegenden Worten an alle, die ebenfalls kämpfen.
Die Schauspielerin Natasha Lyonne (46) hat auf der Plattform X überraschend verkündet, dass sie nach zehn Jahren Nüchternheit wieder rückfällig geworden ist. Die für ihre Rollen in den Serien "Russian Doll" und "Poker Face" bekannte Darstellerin schrieb am Samstag unverblümt: "Meinen Rückfall öffentlich gemacht, mehr folgt".