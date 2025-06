Clemens Schick (53) und Anne Schäfer (46) werden nicht mehr in ihre Rollen als Xavi Bonet und Fina Valent im "Barcelona-Krimi" zurückkehren. Wie nun überraschend bekannt wurde, war der im April erstmals im Ersten ausgestrahlte Fall "Brennendes Land" - die zehnte Folge der Reihe - ihr letzter gemeinsamer Einsatz.

"Barcelona-Krimi" abgesetzt trotz "anhaltender Beliebtheit beim Publikum"

"Nach zehn Filmen endet die ARD-Krimireihe 'Der Barcelona-Krimi' mit dem Ermittlerduo Xavi Bonet und Fina Valent. Trotz der anhaltenden Beliebtheit beim Publikum haben wir uns nach sorgfältiger inhaltlicher und programmstrategischer Abwägung dazu entschlossen, die Reihe an einem erzählerisch stimmigen Punkt zu beenden", erklärt Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film, in einem Statement. Zuerst hatte "Digital Fernsehen" darüber berichtet. Pellander zufolge sei es das Ziel gewesen, die Reihe "in hoher Qualität abzuschließen".

Schick und Schäfer danke man "für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen, ihren großen persönlichen Einsatz und die charakteristische Prägung, die sie der Reihe verliehen haben". Die Zusammenarbeit wird in dem Statement als "überaus wertvoll" beschrieben und man freue sich "auf zukünftige gemeinsame Projekte".

Für Schäfer ist es "an der Zeit, weiterzuziehen"

Auch Schäfer und Schick haben sich bereits zu Wort gemeldet und sich vom "Barcelona-Krimi" verabschiedet. "Es ist an der Zeit, weiterzuziehen", schreibt Schäfer zu mehreren Bildern bei Instagram. "Zehn Filme mit fantastischen Kolleginnen, großartigen Regisseurinnen und einem unglaublichen Team in Barcelona. So viel Liebe und Herzblut stecken in jedem einzelnen Film." Sie danke allen Beteiligten, der Stadt Barcelona sowie den vielen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Auf Englisch schreibt Schick ebenfalls bei Instagram: "Nach zehn Filmen, Millionen von Zuschauern, wunderbaren Kollegen, Regisseuren, Autoren, Produzenten und Team, ist es an der Zeit für uns, zu anderen Ufern aufzubrechen und Barcelona, seinen Tatorten und dem Dasein als Detective auf Wiedersehen zu sagen."