Nach Wunsch im Dschungelcamp: Träumchen wird wahr: Alessia Herren startet im Supermarkt durch

Im Januar 2025 überraschte Alessia Herren (23) bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit ihrem Wunsch, in einem Supermarkt arbeiten zu wollen. Normalerweise treten in Realityshows schließlich Menschen auf, die davon träumen, ihren normalen Job mit dauerhafter Präsenz im Fernsehen zu tauschen. Doch die Tochter von Schauspieler und Realitystar Willi Herren (1975-2021) würde gerne den gegensätzlichen Weg gehen.

Nun rückt die Erfüllung ihres "Träumchens" (Zitat im Dschungelcamp) näher. Auf halbem Weg zwischen Reality-TV und wirklicher Arbeitswelt. Alessia Herren wird in "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" erste Erfahrungen im Einzelhandel sammeln.

"Unser Supermarkt": Neue Folgen ab 12. Mai

Die neuen Folgen der Doku-Soap laufen ab dem 12. Mai 2025 bei RTLzwei. Dies gab der Sender gerade in einer Pressemitteilung bekannt. Seit Oktober 2024 begleitet dieser den Alltag in einer Rewe-Filiale in Alessia Herrens Heimatstadt Köln.

In einem Video bei "RTL.de" posiert Alessia Herren schon in Hemd und Weste. Dieses Outfit ist für alle Mitarbeiter des Supermarkts Pflicht. Der neuen Mitarbeiterin gefällt es: "So muss ich nicht jeden Morgen aufstehen und gucken, was ziehe ich heute an", sagt sie in dem Clip. Außer "frischer Unterwäsche" natürlich. In dieser Kluft wird Herren nicht nur an der Kasse sitzen, sondern sämtliche Abteilungen des Marktes durchlaufen.

"Glücklich darüber, was ein Wort ausmachen kann"

"Ich war so glücklich darüber, was ein Wort in einem Format ausmachen kann", sagt Alessia Herren zu RTL über ihren Wunsch im Dschungelcamp. Dort hatte sie allerdings noch von Aldi geträumt. Nun darf sie eben bei Rewe "in den Einzelhandel schnuppern".

RTLzwei zeigt "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" Montag bis Freitag um 16:05 Uhr. Beim Streamingdienst RTL+ laufen die neuen Folgen immer sieben Tage früher. Alessia Herren ist übrigens nicht der einzige Neuzugang. Laut Pressemitteilung fangen drei neue Mitarbeiter an. Ein Wiedersehen gibt es mit Marktleiter Udo Ridders, Security-Mann Ibo und "Markt-Mutti Brigitte".