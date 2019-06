1 In Ditzinger Stadtteil Hirschlanden sind ein Busfahrer und ein Fahrgast aneinander geraten. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

In Ditzingen wird ein Jugendlicher von einem Busfahrer geschlagen. Zuvor hatte der 16-jährige Fahrgast an die Scheibe geklopft. Nun ermittelt die Polizei gegen den Angreifer.

Hirschlanden - Auf einen aggressiven Busfahrer ist ein 16-Jähriger am Dienstag in Hirschlanden gestoßen. Laut der Polizei hatte der Jugendliche kurz nach 14 Uhr in den Bus der Linie 651 einsteigen wollen. Zunächst hielt der unbekannte Fahrer dem Bericht zufolge an, öffnete jedoch die Tür nicht, sondern schien weiterfahren zu wollen. Als der 16-Jährige, der in Begleitung einer Klassenkameradin war, gegen die Scheibe klopfte, öffnete der Fahrer zwar, kam dem einsteigenden Jugendlichen aber entgegen und stieß ihn zurück aus dem Bus. Nach einem Wortgefecht packte der Fahrer den Jungen und schlug ihm ins Gesicht. Die Polizei ermittelt.