Nach „Wo bist du, mein Sonnenlicht?“ Grup Tekkan feiert Comeback

Von red 10. April 2018 - 16:35 Uhr

Selçuk (links) und Ismail mit ihrer Hitsingle „Wo bist du, mein Sonnenlicht?“. Foto: Youtube

Mit „Wo bist du, mein Sonnenlicht?“ bescherte die Musikgruppe Grup Tekkan 2006 vielen einen Ohrwurm. Jetzt möchten die drei Jungs im Musikbusiness wieder voll durchstarten.

Stuttgart - Ganze zwölf Jahre ist es her, da landete die Band Grup Tekkan mit ihrem Song „ Wo bist du, mein Sonnenlicht?“ einen Überraschungshit. Ismail, Selçuk und Faith aus Germersheim hatten das Liebeslied in ihrem Jugendclub aufgenommen. Jemand stellte den Song daraufhin ins Internet und dieser verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Plötzlich saßen die drei Jungs im Studio von Stefan Raabs „TV Total“, ihr Song kletterte auf Platz zwölf der Singlecharts. Doch genauso schnell wie der Hype gekommen war, genauso schnell verschwanden die drei Jugendlichen auch wieder von der Bildfläche.

Doch nun hat das Warten ein Ende. Am 3. August soll die neue Single „Ohne Dich“ erscheinen, die vom Stil ihrem Vorgänger „Wo bist du mein, Sonnenlicht?“ ähneln soll. Doch was brachte die Musiker dazu nach der langen Pause ein Comeback zu starten? Dem Magazin Neon erzählten die Jungs, dass die Nachfrage nach der Band auch nach so vielen Jahren immer noch sehr hoch wäre.

Außerdem fühle sich die Musikgruppe gegenüber ihren Fans verantwortlich. Momentan geht Grup Tekkan ins Studio um ihr erstes Album aufzunehmen. Auch eine Tour ist in Planung.

Erwachsen geworden sind die Jungs auf jeden Fall. Selçuk betreibt mit seinem Bruder eine Textilproduktionsfirma sowie eine Shisha-Bar. Ismail arbeitet bei einem Autokonzern und Faith verwaltet seine Cafeteria.