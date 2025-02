Nach WM-Sieg der spanischen Frauen 2023: Männer-Trainer: War nicht bei Krisenrunde nach Kuss-Skandal

1 Spaniens Männer-Nationaltrainer Luis de la Fuente. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Mit ihrer Aussage über den nicht gewollten Kuss nach Spaniens WM-Sieg 2023 hat Fußballerin Jennifer Hermoso für bewegende Momente gesorgt. Nun kommen weitere Zeugen zu Wort.











Spaniens Männer-Nationaltrainer Luis de la Fuente war nach eigener Aussage nicht in die unmittelbare Aufarbeitung des Kuss-Skandals um den ehemaligen Verbandsboss Luis Rubiales nach der Frauen-WM 2023 involviert. Der 63 Jahre alte de la Fuente sagte am zweiten Tag des Prozesses als Zeuge vor dem Staatsgerichtshof in Madrid aus. Er habe an der Krisensitzung des Königlichen Spanischen Fußballverbandes (RFEF) vom 23. August 2023 - wenige Tage nach dem Vorfall - nicht teilgenommen, betonte er.