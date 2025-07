Nach With Love, Meghan: Netflix beendet Millionendeal mit Prinz Harry und Herzogin Meghan

Das war's dann wohl mit der großen Netflix-Partnerschaft: Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) müssen sich nach einem neuen Streaming-Partner umsehen. Wie "The Sun" berichtet und "People" bestätigt, wird Netflix den lukrativen 100-Millionen-Dollar-Vertrag der Sussexes nicht verlängern, wenn er im September ausläuft.

"With Love, Meghan" nur wenig erfolgreich

Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, keine offizielle Ankündigung zu machen, berichtete ein anonymer Insider gegenüber "The Sun".

Erst vor einigen Tagen hatte Netflix selbst bekannt gegeben, dass Herzogin Meghans am 4. März dieses Jahres gestartete Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" seit Erscheinen auf lediglich 5,3 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie, gekommen sei. Das bedeutete Platz 383 aller Netflix-Serien und Shows in den Halbjahrescharts des Streamingdienstes, die den Zeitraum vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni erfassen.

Noch schlechter schnitt die Dokumentarserie "Polo" ihres Ehemannes in den Netflix-Charts ab. Die Show über den Polosport und einige seiner Protagonisten startete am 10. Dezember 2024 auf Netflix und schaffte es im vergangenen halben Jahr auf nur 500.000 Views. Damit liegt sie auf Platz 3436 aller Serien und Shows.

Netflix holte heraus, was möglich war

Somit bleibt der einzige wirklich große Netflix-Erfolg der Sussexes "Harry & Meghan", die im Dezember 2022 erschienene, sehr persönliche Dokumentarserie von Prinz Harry und Herzogin Meghan, die für viel Furore sorgte.

"Netflix war klug, denn sie hatten verdammt viele Zuschauer für die erste Dokumentarserie und wussten, dass sie realistischerweise den Zenit der Inhalte des Paares aus Montecito darstellen würde", verrät die Insider-Quelle der "Sun" noch diesbezüglich. Die Erwartungen für Folgeprojekte wurden jedoch offenbar nicht erfüllt.

Fünf Netflix-Shows der Sussexes bislang erschienen

Die Medienberichten zufolge bereits abgedrehte zweite Staffel der Lifestyle-Show "With Love, Meghan" wird laut "People" jedoch trotz des Auslaufens des Deals wie geplant im Herbst auf Netflix erscheinen. Auch könne sich Netflix in der Zukunft durchaus "ein einmaliges Projekt" mit den Sussexes vorstellen. Daneben soll auch der Streamingdienst Paramount+ an einer Zusammenarbeit mit dem berühmten Paar interessiert sein, "wenn das richtige Projekt dabei wäre".

Der Netflix-Deal von Harry und Meghan war im September 2020 bekannt geworden. Die "New York Times" berichtete damals, dass ihre Produktionsfirma Dokumentarfilme, Doku-Serien, Spielfilme und Kindersendungen produzieren wolle und nannte die kolportierte Zahl von 100 Millionen US-Dollar für den Deal.

Produziert wurden letztlich die Dokumentarserien "Harry & Meghan", "Live to Lead" über Personen wie Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) oder Greta Thunberg (22), "Heart of Invictus" über die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Athletinnen und Athleten sowie "Polo" und "With Love, Meghan".