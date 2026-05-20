Das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" bekommt nach dem Wirbel um Thilo Mischke einen neuen Moderator: Thilo Jahn wird künftig Teil des Teams. Siham El-Maimouni bleibt weiterhin die Hauptmoderatorin der Sendung.
Thilo Jahn (44) verstärkt das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente": Der Journalist wird laut dem federführenden MDR künftig Teil des Teams und moderiert ab dem 30. August ausgewählte Sendungen. Jahn ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kein Unbekannter, er arbeitete unter anderem schon für den WDR, DLF Nova und ONE und wurde mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet.