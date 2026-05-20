Das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" bekommt nach dem Wirbel um Thilo Mischke einen neuen Moderator: Thilo Jahn wird künftig Teil des Teams. Siham El-Maimouni bleibt weiterhin die Hauptmoderatorin der Sendung.

Thilo Jahn (44) verstärkt das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente": Der Journalist wird laut dem federführenden MDR künftig Teil des Teams und moderiert ab dem 30. August ausgewählte Sendungen. Jahn ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kein Unbekannter, er arbeitete unter anderem schon für den WDR, DLF Nova und ONE und wurde mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet.

Hauptmoderatorin von "ttt" bleibt weiterhin Siham El-Maimouni (41), sie wird auch künftig den Großteil der Ausgaben präsentieren, heißt es in der Pressemitteilung. Thilo Jahn soll das Team ergänzen und ab Spätsommer etwa ein Drittel der Sendungen übernehmen.

"Neue Perspektiven eröffnen"

"Wir freuen uns sehr über diese neue Verpflichtung", erklärt Jana Cebulla vom MDR über den Neuzugang. "Thilo Jahn bringt genau die Perspektive mit, die wir für die Weiterentwicklung von 'ttt' suchen: Er verbindet journalistische Tiefe mit der Fähigkeit, Kultur so zu erzählen, dass sie auch über klassische Formate hinaus ihr Publikum erreicht."

Thilo Jahn selbst empfindet es laut der Mitteilung "als große Ehre, Teil dieses traditionsreichen Kulturmagazins zu werden". Die Sendung stehe seit Jahrzehnten "für klugen, differenzierten und relevanten Kulturjournalismus - ein Anspruch, der mich absolut begeistert". Gemeinsam mit Siham El-Maimouni möchte er "neue Perspektiven eröffnen, spannende Geschichten erzählen und die Vielfalt von Kultur für alle erlebbar und spürbar machen".

Großer Wirbel um die Moderation von "ttt"

Um die "ttt"-Moderation hatte es Ende 2024 großen Wirbel gegeben. Über Journalist und Autor Thilo Mischke (45) brach ein Shitstorm herein, nachdem er als Moderator angekündigt worden war. Auslöser waren unter anderem Textstellen aus seinem Buch "In 80 Frauen um die Welt", das Jahre zuvor erschienen war. Im Januar 2025 wurde daraufhin bekannt, dass Mischke doch nicht für "ttt" arbeiten wird.

Mischke sagte im Podcast "Hotel Matze" im Herbst 2025, er hätte viel gelernt durch die Debatten um sein Buch. Er werde sich gerne für immer dafür entschuldigen "und ich werde erzählen: sowas war früher möglich und ich bin froh, dass es heute nicht mehr möglich ist."

Siham El-Maimouni steht bei "ttt" seit 2025 als Hauptmoderatorin vor der Kamera. Seit April 2021 führte sie bereits im Wechsel mit Max Moor (68) einmal im Monat durch das Kulturmagazin im Ersten. Der gebürtige Schweizer moderierte die Sendung nach 17 Jahren Mitte Dezember 2024 zum letzten Mal.