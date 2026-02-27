Nach Wirbel um Kämmerei: Weil der Stadt hat einen neuen Finanzchef – ein bekanntes Gesicht

Fehlende Jahresabschlüsse und Steuererklärungen: Um Rückstände in der Weiler Kämmerei hatte es zuletzt Aufruhr gegeben. Jetzt gibt es einen neuen Kämmerer.
Es ist ein Lichtblick für die Weil der Städter Finanzverwaltung: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig für den von der Stadtspitze vorgeschlagenen Kandidaten für den Chefposten in der Kämmerei gestimmt. Die Stadt Weil der Stadt hat damit einen neuen Kämmerer – wenige Monate, nachdem massive Bearbeitungsrückstände in der Finanzverwaltung bekannt wurden.