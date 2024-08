Nach Wimbledon-Finale: Prinzessin Kate nach Wochen wieder in der Öffentlichkeit gesichtet

1 Prinzessin Kate, hier beim diesjährigen Wimbledon-Turnier abgelichtet, ist wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Foto: ddp/CAMERA PRESS/Giles Anderson

Zum ersten Mal seit einigen Wochen ist Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William besuchte sie einen Gottesdienst.











Seit Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose sind öffentliche Auftritte von Prinzessin Kate (42) spärlich gesät. Zuletzt zeigte sich die Ehefrau von Prinz William (42) etwa in einem Olympia-Videoclip. Vor über einem Monat überreichte sie in Wimbledon Jungstar Carlos Alcaraz (21) die Siegertrophäe. Doch jetzt ist Prinzessin Kate erneut in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Auf Fotos, die unter anderem "The Sun" vorliegen, ist zu sehen, wie die Prinzessin von Wales in Schottland einen Gottesdienst besucht.