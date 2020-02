1 Oliver Pocher an der Seite seiner Ehefrau Amira. Foto: imago images / Sven Simon

Auch Oliver Pochers Frau Amira und das gemeinsame Kind werden in den Zwist mit Michael Wendler hineingezogen. Jetzt äußert sich die 27-Jährige in einer Instagram-Story.

Der vermeintliche Beef zwischen Michael Wendler (47, "Stunde Null") und Oliver Pocher (42) sorgt dafür, dass zunehmend auch Pochers Ehefrau Amira (27) und deren gemeinsames Kind angefeindet werden. Das hat die gebürtige Österreicherin in einer Instagram-Story verraten und sich die Hater sogleich vorgeknöpft.

Hier gibt es den Film "Vollidiot" mit Oliver Pocher.

"Hallo ihr nicht so Lieben da draußen, die meinen, in letzter Zeit extra auf meine Seite kommen zu müssen, um mir zu sagen, was für ein schlechter Mensch ich doch sei." Wegen der Wendler-Parodien ihres Mannes werde inzwischen ihrem "Kind gewünscht, dass es später gemobbt wird". Spätestens damit sei eine Grenze überschritten worden, zumal sie selbst sehr wohl wisse, wie es ist, in der Schule gemobbt zu werden.

Auch Amira ist inzwischen genervt

Zudem verteidigt sie ihren Mann in der Story: "Ganz nebenbei empfinde ich das Ganze nicht als Mobbing. Das, was Oli macht, ist Comedy." Ihr selbst gehe der ausgeschlachtete Zwist inzwischen aber auch schon auf die Nerven, wie sie am Ende ihres Postings verrät: "Locker bleiben, am Sonntag hat das Ganze ein Ende. Zum Glück, denn ich kann es auch nicht mehr sehen." Sie spielt damit auf die geplante RTL-Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" an, die am 1. März steigen soll.

Pocher zeigte sich im November 2018 zum ersten Mal mit Amira Aly. Im Mai 2019 verkündete sie ihre Schwangerschaft via Instagram. Geheiratet wurde im Oktober 2019 auf den Malediven, was das Paar ebenfalls auf der Fotoplattform dokumentierte. Am 11. November 2019 kam dann der gemeinsame Sohn auf die Welt. Für Oliver Pocher ist es der vierte Nachwuchs. Aus seiner Ehe mit Model Alessandra Meyer-Wölden (36) hat er drei weitere Kinder.