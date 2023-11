Nach Wendemanöver in Ludwigsburg: Autofahrer verprügelt 24-Jährigen

1 Der Jüngere wurde vom Rettungsdienst behandelt. (Symbolbild) Foto: StockAdobe/Christian Schwier

Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend in der Gänsfußallee in Ludwigsburg von einem anderen Autofahrer verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Jüngere gegen 21 Uhr in Richtung Schwieberdinger Straße, als ein VW-Fahrer plötzlich vom entgegengesetzten Straßenrand aus losfuhr, sein Auto wendete und knapp vor dem 24-Jährigen einscherte. Der musste daraufhin stark abbremsen und drückte auf die Hupe. Der Unbekannte hielt daraufhin an, stieg aus, beleidigte den 24-Jährigen zuerst und schlug ihm dann ins Gesicht. Dieser ging daraufhin zu Boden, wo der VW-Fahrer weiterhin auf ihn einschlug.