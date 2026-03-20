Nach weiteren Anzeichen von Krebs: Baywatch-Star Nicole Eggert musste sich Gebärmutter entfernen lassen

"Baywatch"-Star Nicole Eggert kämpft weiter gegen Krebs. Nachdem die Schauspielerin im August 2025 bereits eine Brustentfernung über sich ergehen lassen musste, folgte nun die Entfernung ihrer Gebärmutter. Via Social Media hält Eggert ihre Fans über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden.
Die an Krebs erkrankte Nicole Eggert (54) gab am Donnerstag (19. März) ein Gesundheitsupdate. In einem Beitrag auf Instagram teilte die "Baywatch"-Schauspielerin ihren Fans mit, dass sie sich ihre Gebärmutter entfernen lassen musste. Sie veröffentlichte ein Bild von sich, dass ihren entblößten Bauch zeigt, auf dem Narben und blaue Flecken des chirurgischen Eingriffs zu sehen sind.