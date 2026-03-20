Nach weiteren Anzeichen von Krebs: Baywatch-Star Nicole Eggert musste sich Gebärmutter entfernen lassen

"Baywatch"-Star Nicole Eggert kämpft weiter gegen Krebs. Nachdem die Schauspielerin im August 2025 bereits eine Brustentfernung über sich ergehen lassen musste, folgte nun die Entfernung ihrer Gebärmutter. Via Social Media hält Eggert ihre Fans über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden.

Die an Krebs erkrankte Nicole Eggert (54) gab am Donnerstag (19. März) ein Gesundheitsupdate. In einem Beitrag auf Instagram teilte die "Baywatch"-Schauspielerin ihren Fans mit, dass sie sich ihre Gebärmutter entfernen lassen musste. Sie veröffentlichte ein Bild von sich, dass ihren entblößten Bauch zeigt, auf dem Narben und blaue Flecken des chirurgischen Eingriffs zu sehen sind.

"Wir können unserer Angst und Sorge nachgeben oder uns diesem großen Geheimnis mutig öffnen. Was für eine Reise", schrieb sie zum Bild. Eggert erklärte, dass "die Testergebnisse erste Anzeichen von weiterem Krebs" zeigten. Sie ergänzte: "Ich bin meinen Ärzten dankbar, dass sie mich so engmaschig betreut haben."

Weiter merkte die Schauspielerin an, dass eine vollständige Hysterektomie - die chirurgische Entfernung der Gebärmutter - mindestens sieben verschiedene Krebsarten beseitige.

Gebärmutterentfernung folgt auf Brustentfernung

Im August 2025 musste Nicole Eggert sich bereits einer Mastektomie - der Entfernung der Brust - unterziehen. Danach folgte eine weitere, rekonstruktive Operation. Auch diese Updates machte sie auf Instagram öffentlich. Dazu teilte sie ein Bild, das sie in Unterwäsche vor dem Spiegel zeigte. Aus dem Post ging nicht hervor, ob sie sich beide Brüste oder nur eine entfernen lassen musste.

Im Januar 2024 machte die Schauspielerin ihre Krebsdiagnose erstmals öffentlich. Sie berichtete, dass bei ihr einen Monat zuvor Brustkrebs diagnostiziert wurde. Danach informierte sie ihre Fans regelmäßig über ihren Krankheitsverlauf und machte ihre Brustimplantate, die sie sich für ihre "Baywatch"-Rolle einsetzen ließ, für die Erkrankung verantwortlich. Eggert spielte von 1992 bis 1994 die Rettungsschwimmerin Summer Quinn in der erfolgreichen Fernsehserie. 2003 war sie auch im Fernsehfilm "Baywatch - Hochzeit auf Hawaii" zu sehen.